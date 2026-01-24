Día Internacional de la Educación: la UNESCO llama a reforzar la enseñanza como motor de desarrollo

Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, una fecha impulsada por la UNESCO para destacar el rol central de la enseñanza en el desarrollo sostenible, la inclusión social y la paz. Este año, el organismo internacional renovó su llamado a los Estados para garantizar sistemas educativos más equitativos y adaptados a los desafíos actuales.
Una fecha para reflexionar sobre el acceso a la educación
El Día Internacional de la Educación fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer a la educación como un derecho humano fundamental y un pilar para construir sociedades más justas. La jornada busca poner en agenda los problemas estructurales que aún persisten: desigualdad en el acceso, deserción escolar y brechas tecnológicas.
Desde la UNESCO advirtieron que millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo todavía no acceden a una educación de calidad, situación que se profundiza en contextos de crisis económicas, conflictos armados y emergencias sanitarias.
El papel de la educación en el desarrollo sostenible
Según datos del organismo internacional, invertir en educación tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y la promoción de la igualdad de género. En ese sentido, remarcaron que la enseñanza no solo transmite conocimientos, sino que también forma ciudadanía y fortalece la democracia.
En América Latina, los desafíos se concentran en la continuidad escolar, la capacitación docente y la actualización de los contenidos frente a los cambios tecnológicos y laborales.
Desde hace años vienen en aumento las denuncias inverosímiles e injustas hacia docentes, con terribles consecuencias para muchos trabajadores de la educación.
El llamado de la UNESCO a los gobiernos
En el marco de esta conmemoración, la UNESCO instó a los gobiernos a priorizar la educación en sus agendas públicas, con políticas que aseguren financiamiento sostenido, inclusión y calidad. También subrayó la necesidad de reducir la brecha digital y promover entornos de aprendizaje seguros, especialmente para los sectores más vulnerables.
“El futuro depende de lo que enseñamos hoy”, señalaron desde el organismo, al remarcar que la educación es una herramienta clave para enfrentar la crisis climática y los cambios sociales globales.
El Día Internacional de la Educación vuelve a poner en el centro un debate estructural: garantizar el acceso a una enseñanza de calidad es una inversión estratégica para el desarrollo de los países. En un mundo atravesado por transformaciones aceleradas, la formación sigue siendo la base para construir oportunidades y reducir desigualdades.