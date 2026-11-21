Con otro paro

El conflicto universitario seguirá durante el debate del Presupuesto el 25 de noviembre

Las federaciones docentes y no docentes definieron nuevas medidas de fuerza para el día en que Diputados tratará el proyecto de Presupuesto 2027. Los gremios cuestionan los fondos previstos por el Gobierno y reclaman que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.