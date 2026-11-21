El conflicto universitario tendrá un nuevo capítulo la semana próxima y continuará durante el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso. Aunque este miércoles concluyó la última semana de medidas de fuerza docentes, las federaciones sindicales resolvieron sostener el plan de lucha y convocar a un nuevo paro nacional para el miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
El conflicto universitario seguirá durante el debate del Presupuesto el 25 de noviembre
Las federaciones docentes y no docentes definieron nuevas medidas de fuerza para el día en que Diputados tratará el proyecto de Presupuesto 2027. Los gremios cuestionan los fondos previstos por el Gobierno y reclaman que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La jornada incluirá una movilización frente al Congreso de la Nación -prevista por el Frente Sindical Universitario- y acciones de visibilización en las universidades de todo el país. La protesta busca expresar el rechazo de los trabajadores universitarios a las partidas previstas por el Poder Ejecutivo para el sistema público y reclamar que el presupuesto contemple los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
La definición alcanzó tanto a los docentes como a los trabajadores no docentes. Por un lado, Conadu Histórica -federación a la que pertenece Adul (de UNL)-, anunció un paro nacional de 24 horas. Por otro, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que nuclea a los no docentes y tiene como gremio de base en la UNL a Apul, también resolvió parar ese día y profundizar las medidas durante diciembre con la facultad votada de establecer nuevos paros de 24 horas, como vienen realizando hasta ahora.
De esta manera, la discusión presupuestaria se convierte en el próximo escenario de un conflicto que combina dos reclamos centrales: la recomposición de los salarios y el financiamiento de las universidades públicas.
Presupuesto 2027
Uno de los principales puntos de desacuerdo está en la cantidad de recursos que se destinarán a las universidades nacionales durante el próximo ejercicio. El proyecto del Gobierno nacional contempla una partida de aproximadamente 7,3 billones de pesos para el sistema universitario. En cambio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, considera que se necesitan 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de las instituciones durante 2027.
La diferencia es de unos 3,7 billones de pesos. La propuesta del CIN fue elaborada por los equipos técnicos del organismo y aprobada por unanimidad en el 96° Plenario de Rectoras y Rectores. El cálculo contempla los recursos necesarios para salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, becas, ciencia y tecnología y el resto de las actividades universitarias.
A esa discusión se suma el reclamo por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el Gobierno debe cumplir con la actualización salarial y presupuestaria establecida en la norma, además de pagar la deuda acumulada con los trabajadores.
Las federaciones sindicales vienen reclamando una “política de ajuste” sobre los salarios y el financiamiento de las casas de altos estudios. Reclaman, además, que se cumpla la medida cautelar judicial que ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de Financiamiento, referidos a la actualización de los haberes docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
Últimas medidas y marcha
Las nuevas medidas llegan después de una semana de huelga docente que se extendió desde el jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre. En la Universidad Nacional del Litoral, la protesta se combinó con un paro de los trabajadores no docentes el lunes 16, por lo que hubo tres jornadas de actividad afectada durante esa semana.
La huelga docente fue convocada por Conadu Histórica y tuvo como ejes el reclamo por la recomposición salarial, el cumplimiento de la ley de financiamiento y el rechazo al proyecto de Presupuesto 2027.
En cuanto a las movilizaciones, el antecedente más reciente fue la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, que tuvo expresiones en distintas ciudades del país. En Santa Fe, miles de personas se concentraron sobre bulevar en una convocatoria impulsada por la UNL, la UTN Santa Fe, organizaciones gremiales docentes y no docentes y agrupaciones estudiantiles.