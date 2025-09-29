La UTN apuesta a la innovación y al vínculo laboral en su nueva gestión
Alejandro Tofolo asumirá como decano e Irene Steinmann como vicedecana, y ambos presentaron los principales proyectos y retos de su gestión, centrados en la formación aplicada y el vínculo con el ámbito laboral.
La nueva conducción de la UTN busca fortalecer la formación práctica. Crédito: Flavio Raina.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe renovó sus autoridades para el período 2025-2029. El ingeniero Alejandro Tóffolo asumirá como decano e Irene Steinmann como vicedecana, encabezando una gestión que buscará continuar y profundizar los proyectos educativos de la institución.
En diálogo con el programa Primera Mañana, Tóffolo aseguró que su equipo encara la gestión con entusiasmo: “Con mucha energía esperando que llegue el momento de empezar. Cada cuatro años se renuevan autoridades y también es un ejemplo a nivel de democracia, porque todas las transiciones se dan de manera casi natural, con mucho respeto y conciencia de lo que es la institución”.
El decano destacó la importancia de mantener la continuidad de los proyectos exitosos: “Estamos muy entusiasmados, ya estamos empezando actividades de transición y cómo cambiamos formato, muchas de las cosas que ya se están haciendo hoy, que se están haciendo bien, van a tener obviamente continuidad”.
Para Tóffolo, uno de los principales desafíos es asegurar que los alumnos se reciban en tiempo y con calidad: “Nuestro desafío está en el seguimiento de los alumnos, asegurando la calidad, el acompañamiento en el desarrollo de su profesión, y acompañando a nuestros docentes en capacitarse en cómo aprendemos a usar las nuevas tecnologías para tener nuevas herramientas pedagógicas en la enseñanza”.
Tofolo y Steinmann presentaron los proyectos y desafíos de su gestión. Crédito: Flavio Raina.
Además, resaltó la importancia de vincular la formación con el mundo laboral: “Nuestros chicos van a la facultad y muchos, por suerte, empiezan a tener trabajo y en los primeros años, y eso genera distintos espacios de deserción. Hay un enfoque que se está viendo, inclusive relacionado con las empresas, para fomentar que esos chicos no dejen la facultad y sigan hasta alcanzar el título”.
Calidad y formación tecnológica
Por su parte, la vicedecana Irene Steinmann señaló que la prioridad de la nueva gestión será mantener la calidad educativa, incluso ante limitaciones de recursos: “Es por todos sabido cómo está la situación en las universidades, tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, siempre priorizando la calidad de la educación. Es algo no negociable”.
Steinmann detalló la oferta académica de la UTN: cinco carreras de ingeniería —eléctrica, mecánica, civil, industrial y sistemas de información—, dos tecnicaturas —mecatrónica y tecnologías de la información— y varios posgrados.
Innovación y vínculo laboral, ejes de la próxima gestión universitaria. Crédito: Flavio Raina.
Y agregó que un fuerte contenido práctico es clave: “Apostamos mucho por el tipo de formación con fuerte contenido presencial, por la necesidad de usar laboratorios, poder estar en contacto con cuestiones más prácticas. A la vez, se va incorporando el uso de herramientas virtuales para aprovechar mejor el tiempo de estudio”.
Finalmente, Steinmann destacó que la UTN es un ejemplo dentro del sistema educativo y que la nueva gestión buscará mantener lo que funciona y mejorar lo que sea necesario: “Hay cosas que están bien hechas y hay que tratar de mantenerlas y mejorarlas. Es un desafío importante poder hacer ese análisis, ver qué hay que mejorar y qué cosas nuevas hay que implementar”.
