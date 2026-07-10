Propuestas capitalinas como Pequeño Pez o La Granja de Zenón y figuras locales como Paquito y sus Amigos o La Gorda Azul encabezan una grilla para el público menudo, que está disfrutando de las vacaciones de invierno. También habrá diversas intervenciones en la Casa de la Cultura, La Josefa y otros espacios públicos.
Las propuestas para los más chicos dominan una cartelera que no abandona a los adultos
Diversas propuestas, muchas de ellas gratuitas o muy accesibles, convocan a niños de diferentes edades en el primer fin de semana del receso. Mientras tanto, habrá teatro y música para el público mayor.
Los adultos podrán disfrutar de comedias desopilantes como “Encerrados, de ésta salimos mejores” y “Moscateros”, o propuestas emotivas como “Las cosas maravillosas”.
En cuanto a propuestas musicales, se destaca la visita de la veterana banda de thrash Nepal, el son cubano de Plinky’s Son y el Dúo Karma, protagonistas de una jornada solidaria.
Viernes 10 de julio
“Líos de granja” a las 16 en El Birri
Desde Catamarca llega Chincho Poroto Teatro de Títeres. En un retablo de corazón verde, se resolverán los líos de granja al ritmo de chacarera. Dirige: Fede Abaca. Reservas: 3834599121.
“Dibujo al azar” de 15 a 18 en Casa de la Cultura
La Casa propondrá de viernes a domingo la zona taller “Dibujo al azar”, que propone jugar con dados y poner a volar la imaginación. Además, habrá juegos en los jardines, estará disponible la Biblioteca Estela Figueroa y, desde las 15, se realizarán recorridos completos que repasan la historia, restauración y valor patrimonial del edificio.
“Casa hilada, invernadero textil” de 15 a 18 en Casa de la Cultura
Taller de exploración de costura para infancias. Gratis.
La Granja de Zenón: “Héroes en Acción” a las 15 en el Centro Cultural Provincial
Bartolito, El lobo Beto, Tito y todos sus amigos se transforman en valientes superhéroes para vivir una historia mágica llena de juegos, música y muchas sorpresas. Van a cantar, bailar y reír al ritmo de las canciones más queridas por los chicos, en un show pensado para disfrutar en familia.
Muestras “La Bodegón” y “No Dibuxo” de 15 a 18 en La Josefa
Muestra del taller coordinado por Eugenia Suárez en La Mantovani, en el marco de Sala de Ensayo.
“El Tokio en La Bodegón” a las 18.30 en La Josefa
Una propuesta para conversar, compartir sabores y encontrarse alrededor de la mesa. La actividad contará con una conversación junto a integrantes de After Tokyo y la presencia de Amelia Higa, una barra a cargo de After Tokyo y Umi Buenos Sabores, además de una jam de origami. La jornada se realiza con el acompañamiento de la Asociación Japonesa de Santa Fe. Las puertas abrirán a las 15.
“Se va la segunda” de 16 a 19 en Casa del Brigadier
Taller de danzas folclóricas: gato, chacarera, el escondido y la zamba. Actividad Propuesta por Residencias de la casa, con bailarines invitados para el cierre.
Una sátira basada en la novela “Drácula”, de Bram Stoker, para toda la familia. Johnny viaja al castillo del Conde para firmar un contrato cinematográfico, pero nada sale como esperaba. Entre amores eternos, cazadores de vampiros, identidades falsas y situaciones disparatadas, la historia se convierte en una comedia para disfrutar en familia. Dirección: Sole Maglier. Dramaturgia: Pablo di Felice.
“Animales, plantas y colores del Litoral” a las 16 en el Museo Etnográfico
Propuesta destinada a las infancias, que combina patrimonio, arte y naturaleza. A partir de la observación de ilustraciones realizadas por Florian Paucke, los y las participantes crearán obras inspiradas en la flora y la fauna del litoral, que luego integrarán una instalación temporal en el Museo. Edad: de 6 a 10 años (se requiere a los adultos responsables que permanezcan en el Museo durante la actividad). Actividad gratuita, con cupo limitado.
Un espectáculo lleno de música, humor y personajes que harán cantar y bailar a los más chicos. Viví una tarde diferente con los animales más divertidos del gallinero.
La comedia argentina que arranca carcajadas de un momento clave de la historia de la humanidad, anuncia, tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, el re estreno en la sala que tantas funciones tuvieron lugar a localidades agotadas, De Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada. Dirección: Hernán Raúl Rosa. Actúan: Camilo Céspedes, Leilen Bouchet, Rosario Lucero, Federico Kessler, Eduardo Fessia, Hernán Rosa y Roberto Francucci.
Un viaje musical único: un repertorio basado en el son cubano, enriquecido con matices y sonoridades de nuestra región litoraleña. Con una combinación perfecta de tradición, sabor y frescura, su show genera un clima festivo ideal para el baile, la celebración y el disfrute compartido. Un verdadero puente vivo entre el Caribe y el Litoral que se vuelve una experiencia cálida y súper contagiosa.
La mítica banda argentina de thrash metal Nepal llega a Santa Fe en el marco de su gira de reunión oficial celebrando más de 40 años de carrera. Formada originalmente en 1984, la agrupación pionera del metal pesado nacional volvió a los escenarios con sus miembros históricos: Larry Zavala (voz), Beto Vázquez (bajo) y Javier Bagalá (guitarra); acompañados por Adrián Espósito en la batería.
Sábado 11 de julio
“De castillos y fantasmas” a las 11 en la Sala Marechal
De castillos y fantasmas, de brujas y princesas, de reyes y caballeros con plumita en el sombrero. Cuando un hechizo interrumpe el silencio del pueblo, el rey intentará poner las cosas en orden. En esta historia nada es lo que parece. Abran los ojos, presten atención pues nadie sabe en esta ocasión, quien será el héroe o la heroína, cuando esta aventura al fin termina. Presenta: Elenco de Títeres Municipal.
“Los hijos de Jatytá”, a las 15 en Casa de la Cultura
Presentación del libro de Patricia Alsina Dibujo en vivo: Flavio Dalostto. Presenta: Claudia Ferrari + Actividad: ¡Manos a la arcilla! Descubrí cuántos animalitos pueden nacer de un pedacito de barro.
“Una flor en el retablo” a las 16 en El Birri
Desde Córdoba llega “Una flor en el retablo”, de la compañía Títeres en vuelo: obra de pantomima de títeres de guante. Reservas: 3515148182.
“Historias de Santa Fe por Gabo” a las 16 en el Museo Etnográfico
Recorrido lúdico mediado con títeres. Vení a conocer los secretos de la arqueología y de los objetos del Etnográfico de la mano de unos guías muy especiales: Gabo y Dindí. Actividad gratuita, sin inscripción. Edad: A partir de los cuatro años (se requiere el acompañamiento de los adultos responsables durante la duración del recorrido).
Una sátira basada en la novela “Drácula”, de Bram Stoker, para toda la familia. Johnny viaja al castillo del Conde para firmar un contrato cinematográfico, pero nada sale como esperaba. Entre amores eternos, cazadores de vampiros, identidades falsas y situaciones disparatadas, la historia se convierte en una comedia para disfrutar en familia. Dirección: Sole Maglier. Dramaturgia: Pablo di Felice.
Mandarina Cantarina (Cintia Amorela Bertolino en voz), el licenciadoTomate Verde (Franco Bongioanni en voz y guitarras), Chispita (Jorge Mockert en batería y coros) y Dr. Rataplaf (Gonzalo Díaz en bajo y coros) invitan sus aventuras en canciones.
Paquito recibe a sus amigos Bastián Ambrosini Bertolino (teclado), Aldana Mestre (visuales), y la presencia especialísima de Nanita y Manteca, de la compañía circense CabezAbajo, con Ana Municoy y Francisco Saz de Larrechea.
Contratelón Teatro presenta “Moscateros”, una potente comedia paródica y satírica escrita y dirigida por Federico Kessler. Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder. El elenco está integrado por Camilo Céspedes, Hernán Rosa, Julián Bruna, Cristian Buffa, Claudio Paz y el propio Federico Kessler.
Domingo 12 de julio
“Dolly y el Hombre sombra (Relato de dos mundos)” a las 16 en El Birri
Una aventura de teatro y terror para las infancias. Llega este elenco santafesino con esta obra de teatro, de género terror infantil. Reservas: 3426310047.
“Con las manos en el barro”, a las 16 y 17 en la Casa del Brigadier
Taller de cerámica para infancias a cargo de Diana Delmas Varela, bajo el tema “Bestiario Nativo/ Fauna en Barro”. Gratuito, con capacidad limitada. Además, a las 18 se presentará “Como la cigarra”, concierto y teatro de sombras en homenaje a Maria Elena Walsh, con Andrea Eletti en voz, Juan Candioti piano y arreglos, Diego Nuñez en saxo y Antonella Pennisi a cargo del teatro de sombras. Gratis.
“Líos de granja” a las 17 en Casa de la Cultura
Desde Catamarca llega Chincho Poroto Teatro de Títeres. En un retablo de corazón verde, se resolverán los líos de granja al ritmo de chacarera. Dirige: Fede Abaca. Gratis.
La Gorda Azul: “Agua Fantasma, la invasión” a las 17 en el Centro Cultural Provincial
La historia transcurre en el campo, donde una pareja tradicional que vive allí encuentra alterada su vida cotidiana por una invasión extraterrestre. Los visitantes del espacio vienen a llevarse el agua, sin importarles las consecuencias. Sin saberlo, los lugareños se verán involucrados en una serie de equívocos que los llevarán a descubrir el Agua Fantasma, un elemento que va a ayudarlos.
En el marco de la campaña de invierno “Hacelo Posible”, será en una jornada destinada a reunir donaciones de ropa de abrigo para el Merendero Sonrisas Compartidas y el Club Social y Deportivo 12 de Octubre. La entrada consistirá en la donación de un buzo, una campera, una frazada, calzado o cualquier otra prenda de abrigo nueva o en buen estado. Recomendamos donar pares de medias, gorros o guantes y también ropa de abrigo, pullovers de lana y camperas en buen estado.
El show combina música en vivo, teatro, danza y títeres, generando una experiencia inmersiva donde el público no sólo escucha: también canta, baila, sueña y participa. A través de un viaje musical que atraviesa géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga, Pequeño Pez invita a explorar emociones, valores y aventuras que conectan con la infancia en su estado más puro.
Un show lleno de aventuras, música y diversión para toda la familia. Acompañá a los cachorros en una misión especial donde cada pista los acerca al tesoro perdido.
Desde Calle Corrientes llega a Santa Fe la obra éxito en el mundo: “Las cosas maravillosas”, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, con Mariano Rubiolo como narrador, bajo la dirección de Mey Scápola. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama.