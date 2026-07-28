El próximo viernes 7 de agosto a las 20.30, la sala mayor de ATE Casa España abrirá sus puertas para recibir la cuarta edición de “In Voce en Concierto”, el espectáculo anual del Coro In Voce, un proyecto artístico coral de la ciudad de Santa Fe que continúa consolidándose como una propuesta innovadora y convocante del movimiento coral regional.
In Voce presenta una nueva propuesta coral en Casa España
Proyecto artístico coral de la ciudad de Santa Fe que continúa consolidándose como una propuesta innovadora y convocante del movimiento coral regional.
Con 55 coreutas en escena, acompañados por una banda en vivo y un cuarteto de cuerdas, el concierto propone una experiencia musical que trasciende el formato tradicional del coro para transformarse en una producción artística integral, donde la música popular argentina dialoga con el lenguaje coral a través de arreglos originales y una cuidada puesta sonora.
El repertorio recorrerá distintos paisajes musicales de nuestro país. El público podrá disfrutar de obras pertenecientes a compositores e intérpretes como Fito Páez, Abel Pintos, Gilda, los Hermanos Carabajal, Gustavo “Cuchi” Leguizamón y otros grandes referentes de la música popular argentina. Sin anticipar el repertorio completo, el concierto invitará a redescubrir canciones profundamente arraigadas en la memoria colectiva, presentadas con nuevas sonoridades especialmente concebidas para coro, banda y cuerdas.
Esta cuarta edición presentará además nuevos arreglos originales escritos especialmente para el espectáculo, reafirmando la identidad artística de In Voce y su permanente búsqueda de nuevas formas de interpretar y compartir la música coral.
El coro In Voce es un proyecto artístico coral independiente de la ciudad de Santa Fe integrado actualmente por 55 coreutas de distintas edades y trayectorias, desarrolla una intensa actividad artística a través de conciertos propios, encuentros corales y festivales, apostando a una propuesta contemporánea que acerca el canto coral a nuevos públicos mediante repertorios de la música popular y producciones de alto nivel artístico. Desde 2024, In Voce se constituyó como Asociación Civil sin fines de lucro, con personería jurídica y una comisión directiva que, junto al equipo artístico, impulsa el crecimiento institucional del proyecto, promoviendo el acceso a la cultura, el desarrollo de la actividad coral y la construcción de espacios de participación comunitaria.
La dirección artística, musical y los arreglos pertenecen al Mtro. Juan Aneiros Monti, acompañado por un equipo integrado por Matías Amicuzi, asistente de dirección; María Alejandra Pistoni, preparadora vocal; y Elena Acosta, pianista del coro.
Para esta producción, el coro contará con la participación de un destacado grupo de músicos invitados. El cuarteto de cuerdas estará integrado por Sergio Sanagustín y Dylan Villanueva en violines, Bárbara Mussín en viola y Eunice Vega en violonchelo. La base instrumental estará conformada por Elena Acosta en piano, Juan Manuel Díaz en guitarra, Juan Candioti en charango y acordeón, Matías Bruno en bajo eléctrico y Eduardo Goyri en percusión, dando forma a una propuesta sonora especialmente diseñada para potenciar la riqueza expresiva del coro.
Para Juan Aneiros Monti, director del proyecto, “In Voce en Concierto” es mucho más que una sucesión de canciones. Es un espacio donde la música popular encuentra un nuevo lenguaje a través del canto coral. Cada arreglo busca respetar la esencia de las obras originales y, al mismo tiempo, ofrecer al público una experiencia diferente, emocionante y profundamente colectiva. Desde la intensidad del rock hasta la profundidad del folklore argentino, todo emociona.
Con cuatro ediciones consecutivas, “In Voce en Concierto” se ha convertido en una de las producciones corales independientes más importantes de la ciudad de Santa Fe, reafirmando el crecimiento de un proyecto que apuesta por la excelencia artística, el trabajo colectivo y la difusión de la música coral desde una mirada contemporánea.
Sobre el concierto
In Voce en Concierto – Cuarta Edición se realizará el viernes 7 de agosto a las 20.30 horas en ATE Casa España (Rivadavia 2871). Las entradas tienen un valor de $17.000 y pueden adquirirse a través de las redes sociales oficiales del Coro In Voce o solicitándolas a cualquiera de sus integrantes.