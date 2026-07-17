El fútbol y la música pop suelen transitar carriles separados, pero la pasión argentina es capaz de trazar los puentes más inesperados. En los últimos años, una singular conexión emergió en las plataformas digitales, uniendo el universo de la cantante estadounidense Taylor Swift con el presente de la Selección Argentina de fútbol.
La inesperada conexión entre Taylor Swift y la Scaloneta que es cábala
Cómo los edits de las swifties en las redes sociales pasaron de ser un pasatiempo digital a convertirse en un amuleto imperdible para la Selección Argentina.
Lo que nació como un juego de edición entre fanáticas se consolidó como una auténtica cábala que hoy se reactiva con fuerza en la consideración de los hinchas.
El origen de la mística en Qatar 2022
Todo comenzó durante la gesta mundialista de Qatar 2022. En redes sociales como X y TikTok, la activa comunidad de seguidoras de la artista —las denominadas swifties— comenzó a sincronizar jugadas y momentos emotivos de Lionel Messi con las estrofas de las canciones de Swift.
La precisión con la que las letras encajaban en la épica deportiva llamó rápidamente la atención de una audiencia masiva, impulsando reversiones con letras "argentinizadas" que coparon las tendencias de la época.
El fenómeno cobró carácter institucional cuando la cuenta oficial de la TV Pública en X se sumó a la movida. La señal estatal alimentó el ida y vuelta digital publicando videos e imágenes que fusionaban al plantel nacional con las portadas de los álbumes más icónicos de la cantante.
Entre los hitos más recordados de aquella campaña, el cordobés Julián Álvarez recibió un clip propio al ritmo de "Karma" —en un ingenioso juego de palabras con su apodo de "la Araña"—.
Mientras que el camino de Messi hacia la gloria eterna fue musicalizado con "You're on Your Own, Kid", una balada sobre la resiliencia y el crecimiento personal.
El cierre perfecto llegó tras la coronación, cuando los festejos oficiales en Buenos Aires se fundieron con "Long Live", el himno de gratitud y triunfo que Swift dedica habitualmente a su equipo de músicos y seguidores.
El fenómeno se renueva en el Mundial 2026
La mística, lejos de enfriarse tras la consagración en Doha y el posterior e histórico paso del Eras Tour por el Estadio Monumental en 2023, recobró total vigencia de cara al Mundial 2026. Ante el pedido unánime de los usuarios en redes para mantener viva la tradición, la posta televisiva de las ediciones conceptuales fue tomada esta vez por la cuenta oficial de Telefé.
En esta nueva cita global, las producciones audiovisuales se adaptaron al catálogo más reciente de la cantante, incluyendo composiciones de su disco lanzado este año, The Life of a Showgirl.
La victoria de la Albiceleste frente a Egipto fue celebrada con un edit basado en el tema "Cancelled!", cuya letra sobre la cancelación de amistades sirvió de guiño irónico ante los habituales debates que se encienden en el entorno digital.
Sintonía pop para buscar la gloria
La repercusión no se detuvo allí. El cruce frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo revivió el fervor melómano: el pase a la gran final se festejó con "So Long, London", un título que encajó a la perfección con la despedida deportiva del rival británico.
Asimismo, la pieza armada bajo las notas de "The Fate Of Ophelia" generó una oleada de interacciones por su lograda adaptación al sentimiento futbolero local.
Con las redes sociales nuevamente revolucionadas y la comunidad swiftie en vigilia, la música de Taylor Swift demostró que las cábalas modernas ya no solo se juegan en el vestuario, sino también en el pulso diario de las plataformas digitales.