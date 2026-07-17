Estalló de bronca

"En la cancha se habla mejor": la novia de Valentín Barco destrozó a Bellingham tras su agresión en el Mundial

Yazmín Jaureguy, pareja del futbolista argentino, estalló en las redes sociales contra la figura de Inglaterra y el Real Madrid tras el polémico golpe por la espalda que sufrió "El Colo" durante los festejos de la clasificación albiceleste a la final del Mundial 2026.