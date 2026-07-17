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Estalló de bronca

"En la cancha se habla mejor": la novia de Valentín Barco destrozó a Bellingham tras su agresión en el Mundial

Yazmín Jaureguy, pareja del futbolista argentino, estalló en las redes sociales contra la figura de Inglaterra y el Real Madrid tras el polémico golpe por la espalda que sufrió "El Colo" durante los festejos de la clasificación albiceleste a la final del Mundial 2026.

Yazmín Jaureguy, actual pareja de Valentín Barco no ocultó su indignación ante las imágenes virales.Yazmín Jaureguy, actual pareja de Valentín Barco no ocultó su indignación ante las imágenes virales.
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La histórica y agónica victoria de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no estuvo exenta de máxima tensión en el campo de juego. Tras consolidarse el pase argentino a la gran final con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, las cámaras de transmisión internacional captaron un momento repudiable: el mediocampista inglés Jude Bellingham le propinó un fuerte manotazo en la nuca a Valentín "Colo" Barco, quien se encontraba celebrando junto al resto de la delegación nacional.

Mirá tambiénMbappé y Bellingham, frente a frente en la despedida del Mundial 2026

El tenso cruce derivó en un tumulto con empujones que requirió la rápida intervención de los referentes argentinos, entre ellos Nicolás Otamendi, para evitar que la frustración británica pasara a mayores en el Estadio Atlanta. Trascendió que la agresión del 10 del Real Madrid se desencadenó luego de que el juvenil ex-Boca festejara el gol de la victoria efusivamente de cara a los futbolistas europeos.

El golpe del inglés al juvenil argentino.El golpe del inglés al juvenil argentino.

La furiosa reacción de Yazmín Jaureguy

Quien no ocultó su indignación ante las imágenes virales fue la modelo Yazmín Jaureguy, actual pareja de Valentín Barco. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven rompió el silencio con un mensaje letal dirigido directamente al astro inglés: "En la cancha se habla mejor, ¡MUERTO!", sentenció en una de sus historias.

La repercusión de sus dichos generó un intenso debate en las plataformas digitales, donde usuarios de diversas nacionalidades cuestionaron la actitud festiva de la delegación albiceleste. Lejos de retroceder, Jaureguy redobló la apuesta en una posterior publicación con un fuerte descargo hacia las críticas recibidas.

La joven rompió el silencio con un mensaje letal dirigido directamente al astro inglés.La joven rompió el silencio con un mensaje letal dirigido directamente al astro inglés.

El descargo ante las críticas en redes sociales

"No sabía que de repente no se pueden festejar los goles, pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día", disparó con ironía la pareja de Barco, acompañando su texto con corazones celestes y blancos en una clara muestra de apoyo al seleccionado conducido por Lionel Scaloni.

Mirá tambiénLa agresión de Bellingham a Barco y la rápida reacción de Otamendi

Mientras el plantel argentino ya enfoca su preparación para la cita máxima del fútbol global en Nueva Jersey, el cruce entre Barco y Bellingham continúa sumando repercusiones en el ámbito del espectáculo y las redes, donde las principales figuras del país también celebraron con profunda emoción la gesta deportiva en tierras norteamericanas.

El folklore y las pulsaciones altas propias de un clásico decisivo en una Copa del Mundo se trasladaron rápidamente del césped a la virtualidad. La defensa pública de Jaureguy hacia Barco expone las dos caras de una semifinal inolvidable: la euforia desmedida de una Argentina finalista y la decepción incontenible de una potencia que se quedó con las manos vacías en las puertas de la gloria.

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