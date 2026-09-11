Este viernes

“Malas Costumbres” celebró sus 26 años en la Estación Belgrano

El programa de Sol Play liderado por Juan Manuel Velázquez festejó su aniversario con una jornada especial, transmitiendo desde exteriores con las actuaciones de Skamas, Diana Ríos y Grupo Trinidad. El diálogo con El Litoral, el carismático conductor repasó su historia y las ganas de seguir adelante