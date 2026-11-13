Ceremonia en Los Ángeles

Phil Collins, Oasis, Iron Maiden y Sade ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La nueva generación del museo de la música también incluye a Billy Idol, Wu-Tang Clan, Celia Cruz y Luther Vandross. Sin embargo, la gala de este sábado en el Peacock Theater estará marcada por varias ausencias de peso.