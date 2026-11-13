Este sábado, el Peacock Theater de Los Ángeles se convertirá en el epicentro de la música con una nueva ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll. La clase de 2026 reúne a una ecléctica mezcla de leyendas que abarcan décadas y géneros, desde el rock clásico y el heavy metal hasta el hip-hop, el Britpop, el R&B y los ritmos latinos.
Phil Collins, Oasis, Iron Maiden y Sade ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026
La nueva generación del museo de la música también incluye a Billy Idol, Wu-Tang Clan, Celia Cruz y Luther Vandross. Sin embargo, la gala de este sábado en el Peacock Theater estará marcada por varias ausencias de peso.
Estrellas confirmadas y grandes ausencias
A pesar de la expectativa generada por la lista de homenajeados, la ceremonia se perfila como una gala atípica debido a la confirmación de numerosas ausencias de alto perfil.
Sade Adu, la inconfundible voz detrás del grupo Sade, no asistirá a la ceremonia, algo que frustra las esperanzas de los fans de ver un reencuentro de la banda británica en los escenarios por primera vez desde 2011.
De manera similar, los hermanos Liam y Noel Gallagher de Oasis tampoco estarán presentes. Pese a haber protagonizado una gira de reencuentro el año pasado, ninguno de los dos acudirá a la cita en Los Ángeles.
Iron Maiden, la histórica banda de heavy metal británica, tampoco viajará a Estados Unidos, ya que se encuentra actualmente en medio de una exitosa gira por Australia.
Homenajes y actuaciones en duda
En contraste, Billy Idol confirmó su asistencia y planea subir al escenario para interpretar clásicos como "Rebel Yell" y "White Wedding". También se esperan las presentaciones de Queen Latifah y MC Lyte, dos figuras fundamentales que abrieron camino para las mujeres en el hip-hop.
Phil Collins, quien ya formaba parte del Salón como miembro de Genesis, ingresa ahora por su exitosa carrera solista de los años 80. Aunque es probable que asista para recibir el galardón, sus problemas de salud le impedirán tocar en vivo su icónico repertorio.
Por su parte, el influyente colectivo de hip-hop Wu-Tang Clan ingresa tras su primera nominación, aunque su actuación en la gala sigue siendo una incógnita. En tanto, la incorporación conjunta de Joy Division y New Order estará marcada por la ausencia de miembros clave de la banda electrónica por motivos de salud y el distanciamiento histórico con el bajista Peter Hook.
Reconocimientos póstumos
La lista de homenajeados de 2026 incluye tributos póstumos a figuras trascendentales como Luther Vandross, referente indiscutido del R&B suave de los años 80, y la "Reina de la Salsa", Celia Cruz, quien hace historia al convertirse en la primera artista que cantó principalmente en español en ingresar al Salón.
Asimismo, se distingue al pionero del Afrobeat Fela Kuti —primer músico nacido en África en ser incorporado— y a Gram Parsons, pieza clave en la fusión del rock con la música country durante las décadas de 1960 y 1970.
Detalles de la ceremonia y emisión
Tras dos años de transmisiones en directo, la gala de este sábado en el Peacock Theater regresa a su formato tradicional: el público general deberá esperar hasta diciembre para ver una versión editada a través de ABC y Disney+.
La generación de 2026 se completa con los productores musicales Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller —distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical— y el recordado conductor televisivo Ed Sullivan, galardonado con el Premio Ahmet Ertegun para no músicos.