La historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sumó un capítulo inesperado con la recuperación de imágenes que permanecieron perdidas durante cuatro décadas. El material, registrado en diciembre de 1985, muestra al Indio Solari y a sus compañeros durante una presentación en Palladium, uno de los espacios emblemáticos de los primeros años del grupo.
Aparecieron imágenes inéditas de Los Redondos después de 40 años: el tesoro perdido del Indio Solari
Unas cintas filmadas en Súper 8 durante un recital de 1985 fueron encontradas en el altillo de una casona de San Miguel. El material muestra al Indio Solari y a la banda en el escenario y detrás de escena, y atraviesa un proceso de restauración en 4K.
El hallazgo se conoció a partir de un adelanto difundido por el cineasta Mariano Mucci en el marco del proyecto documental Buscando a Patricio Rey. Las grabaciones, realizadas con una cámara Súper 8, incluyen fragmentos del recital y escenas del backstage que permiten observar a la banda en una etapa anterior a su consagración masiva.
Las cintas aparecieron en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Allí habían quedado guardadas después de que el proyecto audiovisual original no llegara a completarse. Su recuperación abrió la posibilidad de reconstruir una parte poco conocida de la historia del rock argentino.
Una noche de 1985
El origen de las imágenes se remonta a un grupo de estudiantes de cine que, en 1985, se acercó a Los Redondos con la propuesta de realizar un videoclip de Criminal Mambo. La banda aceptó participar y los jóvenes comenzaron a trabajar junto al Indio Solari en el guion de la producción.
Poco después, recibieron otra oportunidad: registrar la presentación del grupo del 28 de diciembre de ese año en Palladium, el mítico local porteño ubicado sobre la calle Reconquista. Aquella noche quedó documentada en las cintas que, con el paso del tiempo, se extraviaron.
El material recuperado permite asomarse tanto al espectáculo como a momentos de intimidad previos a la salida al escenario. En algunas secuencias, los músicos aparecen distendidos, probándose gorros y jugando frente a la cámara. De fondo suena la Obertura 1812, de Piotr Ilich Chaikovski, una composición que Los Redondos utilizaban como música de presentación antes de sus recitales.
Luego, las imágenes muestran al Indio Solari saludando al público con una frase espontánea: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!”. A continuación, la banda comienza a interpretar Preso en mi ciudad.
Restauración en 4K
El rescate de las cintas dio paso a un minucioso trabajo técnico. El material fue trasladado a Madrid para someterlo a un proceso de restauración cinematográfica que incluyó el escaneo cuadro por cuadro en resolución 4K.
Como las imágenes originales no tenían sonido, también fue necesario sincronizarlas con el audio registrado durante aquella presentación. La tarea busca reconstruir la experiencia audiovisual de una noche que, hasta ahora, solo podía conocerse de manera fragmentaria.
El proyecto está a cargo de Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola, quienes impulsan la recuperación del registro y su incorporación a una producción documental sobre los primeros años de la banda.
Aunque gran parte del material permaneció fuera de circulación durante 40 años, algunas tomas ya habían llegado a la televisión. En 1996, el ciclo 220, emitido por ATC y realizado por Mucci, utilizó fragmentos de esas grabaciones para un videoclip de Fuegos de Octubre, que combinaba imágenes del grupo con escenas de la película El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein.
Por el momento, no se anunció cuándo se estrenará el documental ni en qué fecha podrá verse el registro completo. El adelanto, sin embargo, despertó expectativa entre los seguidores de Los Redondos, que podrían acceder a imágenes inéditas de una etapa fundamental de la historia del grupo.