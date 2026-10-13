Rock Nacional

Aparecieron imágenes inéditas de Los Redondos después de 40 años: el tesoro perdido del Indio Solari

Unas cintas filmadas en Súper 8 durante un recital de 1985 fueron encontradas en el altillo de una casona de San Miguel. El material muestra al Indio Solari y a la banda en el escenario y detrás de escena, y atraviesa un proceso de restauración en 4K.