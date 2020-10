La paridad se incorpora al sistema electoral e institucional de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se comenzará a utilizar en los comicios municipales del año próximo. Alcanza a los tres poderes, entidades del Estado, partidos políticos así como cajas y colegios profesionales. Diputados introdujo modificaciones al texto original del Senado que terminó aceptándolas en la misma jornada. También la Cámara Alta aceptó los retoques al mensaje sobre la norma nacional de Riesgos del Trabajo.

Las restricciones que impone la pandemia impidió barras repletas en la Cámara de Diputados y la movilización de mujeres hacia la Legislatura pero también la presencia en esos lugares de empresarios saludando la sanción de la ley de ART y de dirigentes sindicales a favor y en contra de esa norma. Son tiempos de virtualidad. No obstante, hubo mucho debate interno especialmente sobre el tema paridad que hicieron retrasar la sesión y luego obligaron a un cuarto intermedio para terminar de acordar el texto a votar y que sea acompañado por el Senado.

Es que este jueves la Cámara de Diputados revisó proyectos ya votados por el Senado sobre la adhesión de Santa Fe a los últimos cambios a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y a la ley que instaura la paridad en el sistema electoral e institucional santafesino. Los cambios fueron rápidamente aceptados por la Cámara Alta que terminó sancionando ambas normas. Tres años después, Santa Fe se pone en línea con la ley de ART nacional y también en 2017 se votó la paridad a nivel de elecciones nacionales.

La nueva ley de paridad estuvo en duda hasta el inicio de la sesión por las tensiones entre el reclamo de la Mesa de Mujeres por la Paridad, las diferencias en la letra chica entre los diferentes bloques y además que los cambios sean aceptados por el Senado, cámara que se adelantó al votar meses atrás un proyecto del justicialista Rubén Pirola. En la anterior composición legislativa, Diputados votó dos veces leyes de paridad que terminaron en el cajón del Senado.

"El texto fue negociado a espaldas de la Mesa" denunció Agustina Donnet (Igualdad) al momento de fundar su voto favorable en general pero en disidencia con cuatro artículos. Es que el dictamen conjunto firmado el miércoles por un plenario de dos comisiones sufrió cambios durante un cuarto intermedio para que el Senado lo transforme en ley. Natalia Armas Bellavi (Somos Vida y Familia) cuestionó que la mayoría se haya conformado con lo poco que cedieron los hombres. "Es una ley para la élite, no para los barrios" afirmó. Antes entre las mujeres que fundamentaron el voto estuvo la justicialista Lucila De Ponti quien había aprobado en el Congreso nacional una ley de aplicación para el país.

La ley empezará a entrar en vigencia en los comicios de concejales del año próximo pero recién en 2023 en las elecciones de las diferentes comunas. La norma no alcanza a la fórmula a gobernador y vice y las mayores diferencias marcadas por las mujeres está en la conformación de duetos y no duplas tras las primarias. También cuestionaron que la ley no establezca que las vacancias debe ser por género y no por corrimiento de listas.

Desde todos los bloques políticos hubo largos discursos especialmente de las mujeres que integran el cuerpo. A esa hora, el Senado ya había sancionada la norma y Rubén Pirola decía que "la ley es producto del diálogo parlamentario. De la búsqueda propositiva de los consensos". Las mujeres reivindicaron la larga lucha por logros desde el voto femenino para acá y no dejaron de cuestionar el machismo político.

En general el proyecto fue votado por todo el arco político excepción de los cuatro integrantes de Somos Vida y Familia que pidió la abstención. En particular, hubo votos negativos a varios artículos pero no cambiaron el dictamen.

Los alcances

El texto establece el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales.

El cambio se suma a los producidos en el sistema electoral santafesino a partir de 1983. En 1988 fue la ley de Lemas y en 1992 llegó el sistema de cupos (un tercio como mínimo de mujeres) que ahora pasa a ser paridad. En el medio, primarias obligatorias para seleccionar candidatos y luego con boleta única.

La paridad deberá estar presentes en listas de pre candidatos y luego de candidatos en diputados provinciales, concejales municipales; comisiones comunales y eventuales elecciones de convencionales constituyentes. En el caso de senadores será para las listas de pre candidatos.

Pero también la ley será para la integración del gabinete y todos los órganos del Estado ya sean sociedades, entes, empresas públicas, etc. Gradualmente llegará al Poder Judicial y en forma inmediata en el Consejo de la Magistratura. Los partidos políticos también deben ir a integración paritaria al igual que consejos, colegios y asociaciones profesionales.

Biocombustibles

Diputados aceptó un texto del Senado que promueve el uso de biocombustible en lugar de combustibles fósiles en sectores como transporte de cargas, actividad agrícola y logística, obra pública, generación de energía y la administración pública. El proyecto del Senado fue impulsado por Armando Traferri (PJ - San Lorenzo) y en la Cámara Baja por el socialista José Garibay.

Alivio para empresarios

Tres años y medio después, la Legislatura sancionó la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.348 "Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo", largamente reclamada por sectores empresariales que cuestionaron la diferencia de costos que tienen con provincias vecinas que rápidamente se pusieron en línea con esa norma.

Este jueves, la Cámara de Diputados juntó 27 votos para votar un dictamen que había elaborado la Comisión de Asuntos Constitucionales tras una larga ronda de consultas que realizó la Comisión de Asuntos Laborales y que habían terminado en tres dictámenes. A la hora de la votación, 8 legisladores pidieron la abstención y otros 8 votaron en contra. Entre las abstenciones estuvieron los justicialistas Leandro Busatto y Ricardo Olivera; todo el bloque de Somos Vida y Familia más Sergio Basile (UCR) y Mónica Peralta (Gen). Lo paradójico es que ninguno de los diputados del oficialismo votó a favor de la norma que impulsó el Poder Ejecutivo.

El Senado enseguida aceptó los cambios de Diputados y dejó sancionada esa adhesión que establece que el convenio entre el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinará que las comisiones médicas jurisdiccionales actuarán en la provincia como instancia prejurisdiccional. Serán ocho las comisiones médicas jurisdiccionales en el territorio y cinco móviles.

El socialista Pablo Farías hizo notar que el cambio votado en 2017 a instancias del gobierno nacional fue continuada por la gestión actual y no dejó de recordar que el propio ministro nacional, Claudio Moroni, vino a la Legislatura a pedir la adhesión. "Es el marco legal vigente, estamos adhiriendo a la ley que cambia el proceso previo a cualquier judicialización" aclaró no dejando de señalar que el anterior Poder Ejecutivo también propició el apoyo. Hizo mención a la diferencia de prima que pagan los empresarios santafesinos por el no acople. "Es una de las pocas cosas en que el Ejecutivo anterior y el actual estuvimos de acuerdo" señaló el ex ministro de Gobierno.

Sectores empresarios ligados a la Federación Industrial de Santa Fe recordaron que los empresarios santafesinos vienen pagando 350 millones mensuales de sobrecostos por la no adhesión.