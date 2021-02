https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.02.2021 - Última actualización - 11:32

10:45

Las noticias de la semana en un click

Sain no se presentó en Diputados y se recalienta el debate político

El ministro de Seguridad de la Provincia, no se presentó este viernes ante los diputados que integran la comisión respectiva, para discutir sobre la problemática del área, tal como se había resuelto. El funcionario no se mostró reticente a dar explicaciones y fundamentar de qué manera está actuando su cartera. El problema fue que Marcelo Sain aceptó participar del encuentro, con la condición de estar acompañado por su equipo de asesores y con la presencia de los medios de comunicación. Estas condiciones (sobre todo la última) no fueron aceptadas por los legisladores del Frente Progresista.

