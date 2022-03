Claudia Levin asumió como la primera decana de Derecho de la UNL en 102 años de historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue en un acto en el Patio de la Reforma Universitaria de 1918 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estará acompañada por Pedro Sánchez Izquierdo como vicedecano.

Claudia Levin asumió en la tarde de este jueves como decana para el período 2022-2026 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En 102 años, es la primera mujer que llega al punto superior de la pirámide. Estará acompañada por Pedro Sánchez Izquierdo como vicedecano.

Ambos fueron electos en la Sesión Especial de Consejo Directivo del 4 de noviembre de 2021. En la ceremonia, además tomaron posesión los secretarios y directores que conformarán el equipo de gestión.

El acto contó con una nutrida participación de personalidades del mundo jurídico y académico provincial y nacional. Entre los presentes, junto al rector Enrique Mammarella, que este viernes hará lo propio al frente de la casa de estudios, estaban el ministro de la Corte nacional Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, el ministro Eduardo Spuler, el procurador Jorge Barraguirre, la ministra de Gobierno Celia Arena, el vicerrector de la UBA Juan Pablo Más Vélez, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura nacional Carlos Matterson, el diputado nacional Mario Barletta, el ex intendente José Corral, el ex rector Albor Cantard, diputados y senadores provinciales, concejales y presidentes de los Colegios de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, y de Rosario, Lucas Galdeano.

Foto: Manuel Fabatía

"No creo que en estos 102 años no haya habido una mujer que pudiera serlo. Sí es cierto que hay una simetría muy importante entre las exigencias a las que se nos somete, pero tenemos que demostrar que podemos ser astronautas. Son exámenes para demostrar que podemos ejercer la función. Está internalizado, es como funciona la discriminación; no es patrimonio de varones, es estructural. Pero el movimiento de mujeres ha empujado muchísimo para ir cambiando esta situación que incluso está naturalizada, que no advertimos", declaró días atrás Levin, en una entrevista con El Litoral.

Llega al cargo -como ella misma definió- ante "grandes desafíos: la post pandemia es el retorno a la presencialidad; tenemos estudiantes que están comenzando tercer año y no fueron nunca a la facultad; vamos a recibir ingresantes que en los últimos dos años no estuvieron yendo a las escuelas. Estamos viendo cómo trabajar la transición en la que no hay experiencia”.

Foto: Manuel Fabatía

En ese sentido, evaluó: "El fenómeno es transversal a todo el sistema educativo. No podemos largar abogados, médicos, psicólogos, arquitectos, trabajadores sociales que no estén en condiciones de ejercer seria y cabalmente la profesión. Creo que la presencialidad es un tema que hay que abordar de manera urgente".

Perfiles

Claudia Levin

Abogada especialista en Derecho de Familia y mediadora de la FCJS-UNL. Desde 2002, es secretaria académica de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. En 2009, fue designada por concurso como docente de la cátedra Capacitación Judicial, Selección y Remoción de Magistrados de la FCJS-UNL. En el ámbito de la UNL fue consejera superior (1991) y directora del Proyecto de Diversidad Sexual (2011-2013); y también fue consejera directiva (1990) y secretaria General (1993-1998) de la FCJS.

Pedro Sánchez Izquierdo

Abogado especialista en Derecho de Daños de la FCJS-UNL. Desde 2018, es secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización de la UNL. Es profesor titular de Derecho Ambiental y miembro de grupos de investigación interdisciplinar en materia de Desarrollo Sustentable. En la Universidad, se ha desempeñado como consejero directivo de la FCJS (1993-1995), director de Coordinación Universitaria (1994-2000), director de Asuntos Jurídicos (2000 y 2010) y secretario General (2010-2018), entre otros.