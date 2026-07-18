Efemérides

Por qué este 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela

Esta fecha impulsada por la ONU invita a la acción social. En este video repasamos su lucha contra el apartheid, sus 27 años en prisión y su ejemplar política de reconciliación. Además, te contamos en qué consiste el desafío de los "67 minutos por Madiba" y por qué sus ideas sobre la justicia social y la pobreza siguen vigentes hoy.