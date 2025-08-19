Efemérides

19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

En esta fecha cada gesto cuenta para asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, sin riesgos ni indiferencia. La campaña #ActúaPorLaHumanidad urge a proteger a los trabajadores humanitarios y aumentar la financiación, llamando a una acción global ineludible.