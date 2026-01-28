Este 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre
En una fecha que invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta, se remarca que los hábitos diarios pueden marcar la diferencia frente al aumento de las temperaturas y los efectos del cambio climático.
Cada jornada vinculada al cuidado ambiental invita a reflexionar sobre el impacto humano en el planeta.
Este 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, una fecha destinada a promover la toma de conciencia sobre el impacto de las actividades humanas en el clima y la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones contaminantes. La jornada también es conocida como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO₂ o Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Efecto Invernadero, y busca visibilizar la responsabilidad individual y colectiva en la lucha contra el cambio climático.
Cada jornada vinculada al cuidado ambiental invita a reflexionar sobre el impacto humano en el planeta. En un contexto de aumento sostenido de las temperaturas y eventos climáticos extremos, especialistas coinciden en que, además de las políticas públicas, las conductas cotidianas cumplen un rol clave para reducir el calentamiento global.
Expertos en sustentabilidad destacan una serie de acciones simples que pueden incorporarse a la rutina para disminuir la huella ecológica. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Una efeméride para repensar hábitos
Las fechas ambientales funcionan como recordatorios colectivos sobre la urgencia de modificar prácticas que dañan el entorno. El calentamiento global, provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, se manifiesta en sequías, inundaciones y olas de calor cada vez más frecuentes.
Si bien el problema es de escala mundial, distintos estudios advierten que los cambios individuales, cuando se multiplican, pueden generar un impacto significativo. Desde el uso de la energía hasta la forma de consumir alimentos, las decisiones diarias inciden directamente sobre el ambiente.
En ese marco, expertos en sustentabilidad destacan una serie de acciones simples que pueden incorporarse a la rutina para disminuir la huella ecológica.
En un contexto de aumento sostenido de las temperaturas y eventos climáticos extremos, especialistas coinciden en que, además de las políticas públicas, las conductas cotidianas cumplen un rol clave para reducir el calentamiento global. REUTERS/Sebastian Toba
Diez acciones cotidianas para reducir el impacto del calentamiento global
1. Ahorrar energía eléctrica
Apagar luces innecesarias, usar lámparas LED y desconectar aparatos en desuso reduce el consumo y las emisiones asociadas a la generación de electricidad.
2. Priorizar medios de transporte sustentables
Caminar, usar bicicleta o transporte público disminuye el uso de combustibles fósiles. Compartir el auto también reduce la contaminación.
3. Reducir y reciclar residuos
Separar los desechos, reutilizar envases y evitar productos descartables ayuda a disminuir la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios.
4. Consumir con responsabilidad
Elegir productos durables y con menos envases contribuye a reducir el uso de recursos naturales y la generación de desechos.
5. Moderar el consumo de carne
La producción ganadera es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Incorporar más alimentos de origen vegetal baja el impacto ambiental.
6. Comprar productos locales y de estación
Disminuye la contaminación generada por el transporte y la conservación de alimentos.
7. Cuidar el agua potable
Reducir el tiempo de ducha, reparar pérdidas y usar dispositivos ahorradores permite un uso más eficiente del recurso.
8. Evitar el desperdicio de alimentos
Planificar compras y aprovechar las sobras reduce la cantidad de comida que termina en la basura, donde genera emisiones de metano.