El guardián del continente blanco

Por qué el 5 de agosto se celebra el Día de la Dirección Nacional del Antártico

Es el organismo clave encargado de la logística y la administración de las misiones científicas en el continente blanco. Creada en 1970, su conmemoración coincide con el Día de la Virgen de las Nieves, patrona del hombre montañés.