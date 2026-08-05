Cada 5 de agosto, la Argentina conmemora el Día de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), organismo estatal imprescindible en la coordinación ejecutiva, política y científica del país en el Polo Sur. La fecha, ligada profundamente a la tradición montañesa, rinde tributo a las décadas de soberanía, ciencia y logística en una de las regiones más inhóspitas y estratégicas del planeta.
Por qué el 5 de agosto se celebra el Día de la Dirección Nacional del Antártico
Es el organismo clave encargado de la logística y la administración de las misiones científicas en el continente blanco. Creada en 1970, su conmemoración coincide con el Día de la Virgen de las Nieves, patrona del hombre montañés.
Un rol central en la soberanía y la investigación
La Dirección Nacional del Antártico representa la columna vertebral de la presencia argentina en el continente blanco. Creada originalmente el 1 de enero de 1970 bajo la órbita del Ministerio de Defensa, esta institución asume la responsabilidad de planificar, supervisar y dirigir la logística, las funciones administrativas y los programas gubernamentales científicos que el país ejecuta en la Antártida.
Su tarea garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados en la Política Nacional Antártica, consolidando una trayectoria histórica que posiciona a la Argentina como uno de los actores fundamentales del Tratado Antártico.
La Virgen de las Nieves y el tributo al hombre montañés
Aunque la creación institucional de la DNA tuvo lugar un 1 de enero, la fecha de celebración anual se fijó el 5 de agosto. Este día coincide con la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, patrona del hombre montañés y de las actividades desarrolladas en entornos de extrema rigurosidad climática.
La coincidencia simboliza la encomiable labor de quienes desafían el frío, el aislamiento y el viento polar para sostener la presencia nacional en el extremo sur.
Sinergia científica y cambio de jurisdicción
La DNA despliega su accionar de manera coordinada con el Instituto Antártico Argentino (IAA), entidad pionera fundada el 17 de abril de 1951 por el coronel Hernán Pujato, uno de los principales impulsores de la exploración y asentamiento en la región. Mientras que el IAA articula los proyectos científicos y de investigación, la DNA otorga la apoyatura operativa indispensable para el mantenimiento de las bases y refugios.
En el año 2003, en respuesta a la relevancia diplomática y pacífica de los asuntos polares, tanto la Dirección Nacional del Antártico como el Instituto Antártico Argentino pasaron a depender formalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, marco institucional bajo el cual continúan operando en la actualidad.
La conmemoración del Día de la Dirección Nacional del Antártico rescata el esfuerzo mancomunado de científicos, logísticos y personal de apoyo que, año a año, reafirman el compromiso de la Argentina con la preservación del medio ambiente polar, la investigación científica internacional y el resguardo de la soberanía nacional en la Antártida.