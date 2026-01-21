Con una inversión de $9.000 millones, arranca la obra del centro de entrenamiento para bomberos

La Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios avanza con uno de los proyectos más ambiciosos de su historia: la construcción de un moderno Centro de Entrenamiento en la ciudad de Gálvez.
El proyecto se levantará en Gálvez y contará con instalaciones de última generación destinadas a la formación, capacitación y preparación operativa de los cuerpos que actúan en emergencias en toda la provincia.
La obra, que comenzó su proceso de licitación en septiembre de 2025, prevé iniciar su construcción el 1° de febrero de 2026 y contará con una inversión provincial de alrededor de 9.000 millones de pesos. El plazo estimado de ejecución es de 18 meses y el objetivo es que se convierta en uno de los centros de formación más completos del país.
En el marco de la entrega de equipos destinados a combatir incendios forestales realizada este miércoles, el presidente de la Federación, Raúl Ponisio, destacó la importancia del nuevo espacio para el sistema bomberil de la provincia.
El centro estará especialmente orientado a la preparación frente a incendios forestales, una problemática que, según Ponisio, hoy se mantiene bajo control. “Existen incendios todos los días, pero nada con complicación extrema”, explicó, y agregó que el comportamiento del fuego depende de múltiples factores, entre ellos el clima y la cantidad de material orgánico acumulado tras años lluviosos.
El proyecto contempla la construcción de aulas, oficinas, auditorio, comedor, dormitorios, un natatorio y una pileta especialmente diseñada para entrenamientos tácticos. Además, incluirá simuladores para el trabajo con materiales peligrosos y otras situaciones específicas.
Ponisio detalló que la obra será ejecutada por la propia Federación y tendrá un alcance amplio: “La idea es capacitar a bomberos de la provincia y también a otros entes que lo necesiten, como Bomberos Zapadores. Además, queremos darle un enfoque a la faz privada, vendiendo servicios de capacitación a empresas, porque después todo esto hay que mantenerlo y financiarlo”.
Actualmente, la escuela de capacitación existente tiene capacidad para alojar a 80 bomberos y un comedor para 140 personas. Con esta ampliación, esas capacidades se duplicarán.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, subrayó que la inversión responde a una estrategia preventiva. “Estamos invirtiendo mucho para poder adelantarnos a lo que vemos que está sucediendo en otros países y en otras provincias, donde los incendios forestales se llevan hectáreas enteras y, en algunos casos, ponen en riesgo la vida de la población”, sostuvo.
En ese marco, el gobernador anunció un hecho histórico para la provincia: “Por primera vez en la historia de Santa Fe, la provincia adquirió un avión hidrante que ya está operativo y puede cargar hasta 3.000 litros de agua”. A partir de febrero, la aeronave contará con pontones que le permitirán cargar agua directamente desde el río sin aterrizar.
Además, se sumará un helicóptero B-2 equipado con un balde de 500 litros. “Ojalá que nunca tengamos que usar todo este equipamiento, pero la realidad nos dice que el clima ha cambiado y que cosas que antes no veíamos hoy las vemos con más frecuencia”, expresó Pullaro.
El mandatario también destacó el carácter solidario del sistema: “Nuestros bomberos están preparados para ayudar a otras provincias. El año pasado enviamos 57 bomberos voluntarios a trabajar en incendios forestales. Así como nosotros ayudamos, también sabemos que otras provincias van a venir si alguna vez lo necesitamos”.
Con esta inversión histórica en infraestructura, equipamiento y capacitación, Santa Fe busca consolidar un sistema de respuesta preparado para los desafíos actuales y futuros, fortaleciendo el rol clave de los bomberos voluntarios en la protección de la población y el territorio.