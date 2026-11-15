A los cuatro años, Candelaria Caino se puso los patines por primera vez. Hoy, a los 19, esa pasión continúa acompañándola, aunque su vida sumó nuevos desafíos. Oriunda de La Paz, Entre Ríos, estudia Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y entrena en el Club Atlético Unión, donde retomó la actividad después de mudarse a la ciudad para comenzar su carrera universitaria.
Patinar y estudiar, dos pasiones que van de la mano
Una estudiante de Psicología de la UCSF fue subcampeonato nacional de patinaje artístico.
En septiembre de este año, ese camino tuvo uno de sus momentos más importantes: obtuvo el segundo puesto en la disciplina Figuras Obligatorias del Torneo Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, realizado en San Juan. El resultado coronó una temporada en la que también se consagró campeona provincial en Villa Gobernador Gálvez, logro que le permitió clasificar al certamen nacional.
La disciplina requiere de muchísimo control, equilibrio, concentración y precisión, en tanto a la hora de evaluar los jueves observar la posición de las manos, del cuerpo y de la cabeza, la punta del pie, los ingresos y salidas de la figura y la precisión con la que sigue en trazado de los tres círculos marcados en la pista. Cabe señalar que el Campeonato Nacional Absoluto es una instancia nacional que reúne a los patinadores que lograron clasificarse en las distintas divisionales.
Una pasión que encontró continuidad
La paceña eligió estudiar Psicología después de descubrir su interés por la disciplina durante la secundaria. "No miré más carreras, la elegí", cuenta. Escogió la UCSF gracias al acompañamiento de su familia.
Durante los primeros meses, se dedicó a la mudanza y al estudio, pero pronto sintió la necesidad de volver a patinar. Al principio, pensó en hacerlo como pasatiempo, sin imaginar que recuperaría también su lugar en las competencias: "Mi club anterior era mi casa y tenía miedo de no poder adaptarme a un nuevo grupo de chicas, pero me sorprendí porque me sentí muy cómoda desde que llegué", recuerda.
Volver a la pista le permitió descubrir que podía continuar con su formación académica sin renunciar a una actividad que forma parte de su historia. Para competir en representación de Santa Fe, incluso tuvo que tramitar nuevamente su documento de identidad.
"Actualmente soy categoría B tercera y estos meses sigo compitiendo por más", señala. Su objetivo es seguir creciendo dentro de una disciplina que requiere constancia, preparación técnica y una importante inversión en patines, indumentaria, inscripciones, traslados y honorarios de entrenadores.
Aunque reconoce que sostener el estudio y sus días de entrenamiento implica organizarse, tiene claras sus prioridades: "Primero está la facultad. Cuando voy a entrenar me desconecto también del estudio y está buenísimo, la cabeza se tranquiliza y te ayuda a volver con más paz", explica.
El acompañamiento de su familia, sus amigas del club y su técnica resulta fundamental: "Son quienes me abrazan si salgo contenta o llorando". El apoyo de su mamá, que la alentó desde el comienzo, es el motor más grande que tiene para superar sus miedos.
De la Psicología del deporte
Cuando participó en competencias sudamericanas, Candelaria recibió acompañamiento psicológico de manera virtual. Ese espacio le permitió reconocer cómo los pensamientos negativos pueden influir en el rendimiento: "A veces en el entrenamiento me salía todo bien y luego al competir repetía patrones y no lograba realizar nada de lo que ya tenía aceitado. En eso me ayudó, a superar esa frustración de perder y trabajar el 'no puedo'. Son frases que te restan sin darte cuenta", explica.
A partir de esa experiencia, comenzó a imaginar un futuro en la Psicología deportiva. Le gustaría ejercer en su ciudad natal y acompañar presencialmente a otras patinadoras, para ayudarlas con su confianza y las exigencias de la competencia. Como ex profesora de niñas de entre tres y diez años ve otra faceta del deporte y describe que "es hermoso verlas aprender, corregirlas, decirles que no tengan miedo, buscar formas para que se sientan capaces".
Disfrutar el camino
Candelaria quiere seguir avanzando, sabe que habrá nuevas exigencias, pero encontró una manera de integrar ambos caminos: la psicología y el patinaje. "El deporte me da tranquilidad, es un amor que sé que sigue. Hoy vivo cada entrenamiento como si fuera el último. El ruido externo se va y estoy conectada con lo que estoy viviendo. Esta etapa es de transformación, aprendo a disfrutar cada proceso y victoria. Mi meta es seguir todo lo que pueda. No lo cambiaría por nada", concluye.