Advierten que rechazar llamadas de números desconocidos puede provocar más intentos de contacto
Especialistas en Tecnología y ciberseguridad resaltan que cortar llamadas confirma que el número está activo. Recomiendan reducir interacciones, activar filtros en Android e iPhone y bloquear contactos sospechosos.
Explican por qué colgar llamadas desconocidas puede aumentar el spam telefónico.
Rechazar llamadas desconocidas es, según expertos en tecnología y ciberseguridad, una práctica que puede ser contraproducente: al colgar o no atender se genera información técnica que valida que el número está en uso y, como consecuencia, puede aumentar la frecuencia de nuevos intentos en teléfonos móviles.
Cada intento deja trazas técnicas: el sistema registra si el teléfono sonó, si la llamada se cortó de inmediato, si hubo señal de ocupado o si alguien atendió. Ese rastro funciona como una confirmación de actividad y hace que el número sea más valioso en bases de datos comerciales o fraudulentas, lo que puede derivar en más llamadas o en intentos desde otros números.
Qué conviene evitar para no dar señales
Los especialistas sugieren reducir al mínimo cualquier interacción con números desconocidos. Entre las recomendaciones figuran no devolver llamadas a números extraños, no hablar con sistemas automáticos, no presionar teclas para supuestas bajas y no responder mensajes que pidan confirmaciones. Incluso dejar que el teléfono deje de sonar sin tocar nada puede ser más efectivo que cortar manualmente.
Además, aconsejan no comunicarse con remitentes sospechosos ni seguir instrucciones de mensajes que pidan verificar datos, ya que cualquier respuesta puede servir para validar la línea y motivar nuevos intentos de contacto.
Herramientas para bloquear y reportar
Los sistemas operativos móviles incorporan funciones para reducir la exposición sin necesidad de decisiones permanentes por parte del usuario. En Android, la recomendación es abrir la app Teléfono, mantener presionado el número sospechoso en el historial y seleccionar Bloquear / Marcar como spam; muchos modelos también permiten activar desde Ajustes la opción Filtrar llamadas de spam para que el sistema silencie o bloquee automáticamente esos contactos.
En iPhone, la función Silenciar llamadas desconocidas envía al buzón de voz los números que no están en la agenda sin generar interacción visible. Alternativamente, desde la app Teléfono se puede abrir el registro de llamadas, tocar el ícono de información junto al número y elegir Bloquear este contacto.
Medidas de fondo para reducir el problema
Más allá de las funciones del equipo, conviene retirar consentimientos en servicios donde se dejó el número, inscribirse en registros de exclusión publicitaria y realizar reclamos contra empresas que incumplan la normativa. Estas acciones no traen resultados inmediatos, pero atacan el uso indiscriminado de datos personales, identificado por expertos como la raíz del aumento de llamadas no deseadas.
También existen aplicaciones de terceros que refuerzan la protección, aunque se recomienda revisar los permisos que solicitan antes de instalarlas.
En resumen, ante el aumento del spam y las estafas telefónicas, la reacción impulsiva de colgar o devolver la llamada puede validar la línea. Reducir señales, evitar interacciones y apoyarse en los filtros del sistema son las medidas que los Especialistas señalan como más eficaces para que el número pase desapercibido y pierda atractivo para quienes insisten.