#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Qué recomiendan los expertos

Advierten que rechazar llamadas de números desconocidos puede provocar más intentos de contacto

Especialistas en Tecnología y ciberseguridad resaltan que cortar llamadas confirma que el número está activo. Recomiendan reducir interacciones, activar filtros en Android e iPhone y bloquear contactos sospechosos.

Explican por qué colgar llamadas desconocidas puede aumentar el spam telefónico.Explican por qué colgar llamadas desconocidas puede aumentar el spam telefónico.
Seguinos en
Por: 

Rechazar llamadas desconocidas es, según expertos en tecnología y ciberseguridad, una práctica que puede ser contraproducente: al colgar o no atender se genera información técnica que valida que el número está en uso y, como consecuencia, puede aumentar la frecuencia de nuevos intentos en teléfonos móviles.

Mirá tambiénPolémica en China: una app obliga a “fichar” cada día para confirmar que seguís con vida

Cada intento deja trazas técnicas: el sistema registra si el teléfono sonó, si la llamada se cortó de inmediato, si hubo señal de ocupado o si alguien atendió. Ese rastro funciona como una confirmación de actividad y hace que el número sea más valioso en bases de datos comerciales o fraudulentas, lo que puede derivar en más llamadas o en intentos desde otros números.

Qué conviene evitar para no dar señales

Los especialistas sugieren reducir al mínimo cualquier interacción con números desconocidos. Entre las recomendaciones figuran no devolver llamadas a números extraños, no hablar con sistemas automáticos, no presionar teclas para supuestas bajas y no responder mensajes que pidan confirmaciones. Incluso dejar que el teléfono deje de sonar sin tocar nada puede ser más efectivo que cortar manualmente.

Estafa virtual. Estafas virtuales. Celular. Teléfono. PolicialRechazar llamadas de números desconocidos puede ser un error: qué recomiendan los expertos.

Además, aconsejan no comunicarse con remitentes sospechosos ni seguir instrucciones de mensajes que pidan verificar datos, ya que cualquier respuesta puede servir para validar la línea y motivar nuevos intentos de contacto.

Herramientas para bloquear y reportar

Los sistemas operativos móviles incorporan funciones para reducir la exposición sin necesidad de decisiones permanentes por parte del usuario. En Android, la recomendación es abrir la app Teléfono, mantener presionado el número sospechoso en el historial y seleccionar Bloquear / Marcar como spam; muchos modelos también permiten activar desde Ajustes la opción Filtrar llamadas de spam para que el sistema silencie o bloquee automáticamente esos contactos.

Mirá también"Estropean mi imagen", dijo la argentina que amenazó con un bate a un automovilista en Punta del Este

En iPhone, la función Silenciar llamadas desconocidas envía al buzón de voz los números que no están en la agenda sin generar interacción visible. Alternativamente, desde la app Teléfono se puede abrir el registro de llamadas, tocar el ícono de información junto al número y elegir Bloquear este contacto.

Medidas de fondo para reducir el problema

Más allá de las funciones del equipo, conviene retirar consentimientos en servicios donde se dejó el número, inscribirse en registros de exclusión publicitaria y realizar reclamos contra empresas que incumplan la normativa. Estas acciones no traen resultados inmediatos, pero atacan el uso indiscriminado de datos personales, identificado por expertos como la raíz del aumento de llamadas no deseadas.

Pero los celulares con softwares obsoletos presentan dificultades para obtener los nuevos cambiosRechazar llamadas de números desconocidos puede ser un error: qué recomiendan los expertos.

También existen aplicaciones de terceros que refuerzan la protección, aunque se recomienda revisar los permisos que solicitan antes de instalarlas.

En resumen, ante el aumento del spam y las estafas telefónicas, la reacción impulsiva de colgar o devolver la llamada puede validar la línea. Reducir señales, evitar interacciones y apoyarse en los filtros del sistema son las medidas que los Especialistas señalan como más eficaces para que el número pase desapercibido y pierda atractivo para quienes insisten.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
PCAI
Internet
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro