El consorcio integrado por la constructora Plantel S.A., empresa Constructora, y Creditech S.A., empresa del Grupo Corven, presentaron la mejor oferta económica correspondiente a los tramos Portuario Sur y Mediterráneo en el marco de la Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC). La propuesta presentada por el Consorcio ofreció un rango de tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano, lo que representa un significativo beneficio para el interés público y especialmente para los usuarios de las rutas comprendidas dentro de dichos tramos.
Plantel y Creditech presentaron la mejor oferta para operar dos corredores de la Red Federal de Concesiones
Con tarifas 25% más bajas, Plantel y Creditech ganaron la licitación para operar 1.309 km de rutas claves, destacándose por su impacto positivo en usuarios.
contenido patrocinado
En conjunto, ambos corredores abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, consolidándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
El Tramo Portuario Sur se extiende a lo largo de 636,75 kilómetros, sobre la Ruta Nacional N.º 9, entre Campana y San Nicolás, y la Ruta Nacional N.º 188, desde San Nicolás hasta Realicó (La Pampa).
Por su parte, el tramo Mediterráneo comprende 672,32 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 7, desde Luján (provincia de Buenos Aires) hasta el límite entre Córdoba y San Luis, incluyendo la conexión con la Ruta Nacional N.º 8 y un tramo de la Ruta Provincial N.º 35.
El Consorcio destaca y acompaña el proceso de transformación y modernización de la infraestructura vial impulsado por el Gobierno Nacional, así como el desarrollo de un proceso licitatorio abierto, competitivo y transparente que permitió la participación de nuevos operadores y la presentación de ofertas que generan un beneficio concreto para el Estado y para los usuarios.
Plantel y Creditech cumplen con los requisitos de capacidad económica previstos en la documentación licitatoria y cuentan con el capital de trabajo, la solvencia, el respaldo patrimonial, la estructura operativa y la experiencia necesarios para asumir la ejecución simultánea de ambos corredores.
El consorcio tiene la convicción de que en el marco del proceso licitatorio se confirmará la adjudicación de la propuesta económica presentada para los tramos Portuario Sur y Mediterráneo por ser las más convenientes para el interés público.
“Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país. La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público”, expresaron desde el consorcio.