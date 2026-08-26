Adiós a un ícono de la televisión

Murió Juan Manuel Figueroa, el hombre que hizo de La Momia una leyenda de Titanes en el Ring

BajadaEl histórico luchador murió a los 76 años, después de más de cinco décadas ligado al catch argentino. Fue quien durante más tiempo se escondió detrás de las vendas del mítico personaje creado por Martín Karadagián, aunque dentro de Titanes en el Ring también encarnó a El Olímpico, El Androide y otras figuras. Su identidad permaneció durante años como uno de los grandes secretos de la televisión.