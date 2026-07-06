Con la llegada de julio, las miradas de los argentinos se posan sobre el calendario oficial en busca del próximo descanso extendido. Este año, el 9 de julio —Día de la Independencia— cae jueves, lo que abre el interrogante sobre qué sucederá con la jornada siguiente y si efectivamente se consolidará un fin de semana extralargo en todo el país.
Fin de semana largo del 9 de julio: ¿el viernes 10 es feriado o día no laborable?
La llegada del Día de la Independencia genera dudas sobre cómo funcionará la jornada del viernes y qué impacto tendrá en el descanso y los salarios de los trabajadores.
De acuerdo con las normativas vigentes dispuestas por el Gobierno nacional, el viernes 10 de julio de 2026 no será feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos.
Esta herramienta legal se utiliza habitualmente para incentivar el turismo interno y el consumo regional, permitiendo que miles de familias planifiquen una escapada de cuatro días seguidos. Sin embargo, su aplicación varía sustancialmente según el sector laboral.
¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?
La distinción clave que deben tener en cuenta tanto empleados como empleadores radica en el marco legal que rige para cada una de estas jornadas:
- Jueves 9 de julio (Feriado Nacional): Es de cumplimiento obligatorio. Aquellas personas que deban prestar servicios durante esta jornada tienen derecho a percibir una remuneración doble, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.
- Viernes 10 de julio (Día no laborable): La normativa estipula que el descanso es optativo para el empleador. Esto significa que las empresas privadas tienen la facultad de decidir si se trabaja o no. En caso de que se determine abrir y asistir al puesto de trabajo, el empleado percibirá su salario habitual, sin ningún tipo de pago adicional ni horas extras.
El impacto en los sectores público y privado
Históricamente, la adhesión a los días no laborables con fines turísticos es dispar. Mientras que en las oficinas de la administración pública, bancos y el sistema educativo se suele suspender la actividad por completo acoplándose al fin de semana largo, en el sector comercial e industrial privado la decisión queda sujeta a las necesidades de cada compañía o negocio.
Para quienes cuenten con el beneficio de no asistir a sus puestos de trabajo a partir del jueves por la noche, se presentará una oportunidad ideal para viajar y reactivar los destinos turísticos nacionales en plena temporada invernal, estirando el descanso hasta el próximo lunes.