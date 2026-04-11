Nuevas medidas

Río Paraná: Rosario avanza con nuevas medidas de seguridad en paradores isleños y navegación recreativa

El Concejo aprobó la obligatoriedad de guardavidas en los paradores del delta para la próxima temporada y deberá resolverlo con Entre Ríos, que tienen jurisdicción en la mayoría de los que visitan personas de Rosario