Educación

Rosario hace frente al analfabetismo: más de 67 mil personas no accedieron a la escolaridad

La Municipalidad de Rosario puso en marcha un Plan Integral de Alfabetización destinado a jóvenes y adultos, con eje en el trabajo territorial y comunitario. “El Programa de Alfabetización de Adultos comenzó a rediseñarse en enero de 2024 con un objetivo claro: recuperar y fortalecer la trama comunitaria en torno al derecho a la educación en jóvenes y adultos”, señaló Lucas de la Torre.