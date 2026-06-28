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Horóscopo de hoy para Aries: 28 de junio de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 28 de junio de 2026.

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Horóscopo de hoy para Aries: predicciones del domingo 28 de junio de 2026

Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Contarás con todos tus sentidos a flor de piel hoy. Serás dueño de una elocuencia francamente envidiable. Muy buena jornada.

Salud

Que el orgullo no termine por nublar tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No pierdas oportunidad de aceptar tus errores.

Amor

Los recuerdos de amores pasados son una carga con la que todos debemos cargar. Date el tiempo para superarlo.

Dinero

Tus ideas innovadoras y tendencia alternativa han sido notadas con agrado por tus superiores. Expláyate a fondo.

¿Cómo es Aries?

Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Aries y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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