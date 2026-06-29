Horóscopo de hoy para Aries: 29 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Aries y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 29 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Aries en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tendrás ganas de darte algunos gustos y lo más probable es que gastes mucho dinero en tu persona. Mide un poco más tus gastos.
Salud
Es importante que reconozcas los obstáculos que impiden tu marcha hacia el éxito. Solo así lograrás enfrentarlos y superarlos.
Amor
Tienes todo lo necesario para convertirte en un buen partido, solo falta que dejes de pensar en ese amor que te hizo mucho daño.
Dinero
No repares en los comentarios que hagan tus colegas. Ellos sangran por la herida, no tienes de qué preocuparte.
¿Cómo es Aries?
Aries es pura chispa, impulso y valentía. Es el signo que se anima primero, el que abre caminos y no le teme a los comienzos. Tiene una energía intensa, directa y muy decidida, que lo lleva a actuar con rapidez y confianza. En su mejor versión inspira liderazgo y coraje; en sombra, puede volverse impaciente, impulsivo y reaccionar antes de pensar.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Aries y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Aries y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.