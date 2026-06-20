Horóscopo de hoy para Escorpio: 20 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 20 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Ciertos eventos que experimentarás en el día de hoy cambiarán por completo la óptica bajo la que visualizas los problemas.
Salud
No subestimes tu capacidad de recuperarte de los golpes que la vida te ha dado. El tiempo es tu principal aliado a la hora de superar dolencias.
Amor
Tu mejor aliado será el silencio en la jornada de hoy. Piensa dos veces antes de emitir palabra alguna. Jornada de tensiones.
Dinero
Los eventos parecerán sucederse en el momento y orden apropiado para que tú puedas solucionarlos sin mayores inconvenientes.
¿Cómo es Escorpio?
Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Escorpio y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.