#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Horóscopo del día

Horóscopo de hoy para Escorpio: 27 de junio de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Escorpio y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 27 de junio de 2026.

escorpioescorpio
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Horóscopo de hoy para Escorpio: predicciones del sábado 27 de junio de 2026

Descubrí qué le depara a Escorpio en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Utilizarás importantes contactos para llegar a personas ligadas a las altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás reconfortado.

Salud

No hagas ejercicios bruscos y evita levantar cosas que pesen demasiado. Deberías hacerte unos análisis de sangre o de orina por control general.

Amor

Tal vez hoy sientas que tus sentimientos no son correspondidos y esto te hará sentir tristeza y desilusión. Exprésalo.

Dinero

Lo que se refiera a las finanzas será a lo que tendrás que prestar mucha atención. Debes ver bien dónde inviertes tus recursos.

¿Cómo es Escorpio?

Escorpio es intensidad pura. Vive todo con profundidad, pasión y una enorme fuerza interna. Es un signo transformador, capaz de atravesar crisis y renacer fortalecido. En su mejor versión transmite resiliencia e intuición; en sombra, puede volverse controlador, celoso, obsesivo o aferrarse al dolor.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Escorpio y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Escorpio y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Horóscopo de hoy
Es viral
escorpio
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro