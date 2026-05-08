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Horóscopo de hoy para Géminis: 08 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 08 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Géminis: predicciones del viernes 08 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Período excelente para comenzar alguna disciplina de tipo intelectual y para perfeccionar técnicas. Busca innovarte siempre.

Salud

No te detengas en lo superficial del trabajo o de los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, no es momento de riesgos.

Amor

Momento en el que podrás manifestar una tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja.

Dinero

Etapa positiva para consultas a profesionales y para presentar ideas. Es necesario realizar ciertos ajustes en tus finanzas.

¿Cómo es Géminis?

Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Géminis y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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