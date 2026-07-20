Horóscopo de hoy para Géminis: 20 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 20 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
La exigencia del momento requiere que asumas el presente con madurez. Mantente centrado en la realidad.
Salud
Deja que el corazón sea el barco que guíe tu vida, y que su timonel sea la razón. Prepárate para navegar en un día hermoso.
Amor
La relación de pareja y familiar no colma tus expectativas. Período en el que pueden surgir desacuerdos que solucionarás.
Dinero
Haz el balance de tus logros. Momento para desarrollar proyectos comerciales o financieros que impliquen un cambio radical.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.