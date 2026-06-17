Horóscopo de hoy para Leo: 17 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 17 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Deberás prestar especial atención a tu salud, y si sufres alguna dolencia, será oportuno encontrar la solución.
Salud
Una de las cualidades a desarrollar en ti es la constancia y la perseverancia, herramientas muy necesarias para lograr el éxito. Date el tiempo.
Amor
Nada podrá alejarte de tus convicciones. Una persona de tu familia piensa como tú, pero tu pareja tendrá una opinión diferente.
Dinero
Los asuntos monetarios se complican más de lo debido. Trata de cuidar tu dinero porque se avecinan tiempos difíciles.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.