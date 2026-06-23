Horóscopo de hoy para Leo: 23 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 23 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia.
Salud
Las crisis de todo tipo son pruebas que el destino nos pone en nuestro camino. Para sortearlas, utiliza bien tu capacidad de improvisación.
Amor
Los celos son respuestas que terminan por resquebrajar muchos vínculos. Si quieres afecto, pídelo con todas las letras.
Dinero
Imprimes el sello de tu personalidad a todo lo que realizas. Independiente, tu rendimiento laboral es muy grande.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.