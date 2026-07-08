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Horóscopo de hoy para Libra: 08 de julio de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 08 de julio de 2026.

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Horóscopo de hoy para Libra: predicciones del miércoles 08 de julio de 2026

Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Este será un día difícil, sobre todo en tus relaciones con los demás y con la familia. Sé natural, es lo que mejor te sale.

Salud

Trata de controlar tus fuerzas y de lograr armonía interior. Deberás aprender a ser más paciente y a mantener la calma.

Amor

Cambiarás de planes en el último momento y eso podría molestar a tu pareja. Hazle sentir que también puede tomar decisiones.

Dinero

Surgirán inconvenientes con personas conflictivas tanto a nivel familiar como laboral. Piensa bien antes de hablar.

¿Cómo es Libra?

Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Libra y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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