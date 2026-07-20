Horóscopo de hoy para Piscis: 20 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 20 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Los consejos de los demás te resultarán inútiles, porque ellos desconocen tus verdaderas motivaciones y proyectos.
Salud
Intenta interpretar tus sueños porque podrían ser importantes y contener mensajes sobre tus verdaderos deseos.
Amor
Debes darle prioridad a los pedidos de tus seres más cercanos. Por más que no te pidan ayuda de manera directa la estarán necesitando.
Dinero
No debes derrochar el dinero, ya que lo necesitarás en breve para invertirlo en cuestiones importantes. Alguien te hará una propuesta.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.