Horóscopo de hoy para Sagitario: 28 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 28 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
No atenderás como debes un compromiso familiar y eso podría causarte algunas tensiones hoy, a menos que decidas actuar.
Salud
Si te gusta escribir o tocar algún instrumento, saldrá tu parte creativa. Date el tiempo para hacerlo, te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer.
Amor
Tu confianza está en alza, lo mostrarás en actividades sociales porque no vacilarás en asumir el papel central y ser mirado.
Dinero
Todo depende de ti. Otros esperan que hagas primero tú la jugada, cuéntalo como una ventaja, ya que eres más inteligente.
¿Cómo es Sagitario?
Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Sagitario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.