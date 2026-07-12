Horóscopo de hoy para Tauro: 12 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 12 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Un acontecimiento agradable te pondrá feliz y te hará afrontar esta fase de manera positiva. Todo se soluciona en el corto plazo.
Salud
Necesitas disciplinarte. Cuida de tu salud, que es un bien fundamental. No caigas en falsas dietas, aliméntate sanamente y verás buenos resultados.
Amor
Los cambios de humor tan repentinos hacen que tu pareja se sienta un poco desorientada. El diálogo será fundamental.
Dinero
Gracias al trabajo podrían darse nuevos y mejores ingresos económicos. Cuídate, un superior te está mirando.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.