Horóscopo de hoy para Tauro: 14 de junio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Tauro y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 14 de junio de 2026.
Descubrí qué le depara a Tauro en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Te exigirán más que al resto porque tú puedes. Asúmete como un triunfador y trata de llevarte la mayor tajada.
Salud
El pasado es un gran maestro al que debe escucharse con atención si es que quieres aprender de tus errores. Así, evitarás problemas si miras hacia atrás.
Amor
Actuarás con mucha vehemencia en las relaciones de pareja, más si estamos hablando de una relación convencional.
Dinero
Mejor medir los aspectos positivos y negativos antes de hacer una apuesta fuerte de dinero. No conviene tomar decisiones apresuradas.
¿Cómo es Tauro?
Tauro representa la calma, la estabilidad y el disfrute de lo simple. Busca construir seguridad en todos los planos: emocional, material y afectivo. Es constante, confiable y muy conectado con el placer, el confort y la belleza. Cuando se desequilibra, puede mostrarse terco, apegado a la rutina o resistirse demasiado a los cambios.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Tauro y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Tauro y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.