Una fotografía actual puede convertirse en cuestión de segundos en una imagen que parece sacada de un álbum familiar de hace cuatro décadas. Peinados voluminosos, ropa característica, colores intensos, luces de estudio y una estética propia de los años 80 aparecen ahora en las redes sociales como parte de una nueva tendencia creada con inteligencia artificial.
Cómo hacer el trend de los años 80 con IA y por qué las fotos retro se volvieron virales
Una nueva tendencia transforma fotografías actuales en retratos inspirados en la estética de los años 80. El fenómeno creció rápidamente en redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios en Argentina.
El fenómeno comenzó a multiplicarse en plataformas como Instagram y TikTok y rápidamente pasó de ser una curiosidad visual a convertirse en una búsqueda concreta de los usuarios: cómo conseguir esa transformación.
Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 24 horas, la consulta “cómo hacer la foto de los 80 en Instagram” llegó a superar las 2.000 búsquedas y registró un crecimiento del 500%. La plataforma también muestra que esa tendencia tuvo una duración aproximada de seis horas y luego volvió a niveles habituales.
El dato permite entender algo importante sobre este tipo de fenómenos digitales: no necesariamente permanecen durante semanas para alcanzar una enorme cantidad de usuarios. Algunos concentran toda su fuerza en pocas horas, impulsados por publicaciones de influencers, famosos y usuarios comunes que replican el mismo formato.
Del álbum familiar al retrato creado con inteligencia artificial
El atractivo del desafío está en algo muy sencillo: tomar una fotografía actual y pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que la transforme para que parezca tomada durante los años 80.
El resultado no consiste simplemente en aplicar un filtro de color. Las herramientas actuales pueden modificar distintos elementos de una imagen y construir una escena completa alrededor de la persona fotografiada. La ropa, el peinado, el maquillaje, la iluminación y el fondo pueden adaptarse para recrear una estética determinada.
En los ejemplos que comenzaron a circular en redes aparecen imágenes con características asociadas a aquella década: camperas de jean, prendas deportivas, hombreras, cabellos con volumen, maquillaje marcado y fotografías con apariencia de estudio. El objetivo es que la imagen final conserve los rasgos de la persona, pero parezca pertenecer a otra época.
Medios de distintos países detectaron el crecimiento de esta tendencia durante los últimos días. El Financiero, por ejemplo, publicó un paso a paso para recrear el look ochentoso con inteligencia artificial, mientras que Milenio difundió un prompt para realizar la transformación.
Una persona joven puede imaginar cómo habría sido su propia versión en aquella época, mientras que quienes sí vivieron esos años pueden utilizar una fotografía actual para recrear una versión de sí mismos décadas atrás.
La inteligencia artificial funciona así como una especie de máquina del tiempo visual.
El prompt listo para copiar y pegar
Para recrear la estética de los años 80 a partir de una fotografía, se puede utilizar un prompt como este:
“Transformá esta fotografía en un retrato auténtico inspirado en los años 80. Conservá exactamente los rasgos faciales, la identidad y las características naturales de la persona de la foto. Cambiá únicamente el estilo y la ambientación: vestimenta típica de los años 80, peinado con volumen, maquillaje característico de la época y una estética de fotografía de estudio de esa década. Usá iluminación de retrato, colores ligeramente cálidos, textura de película analógica, grano fotográfico sutil y una composición propia de una sesión de fotos de los años 80. La imagen debe parecer una fotografía real tomada en esa época, no una recreación digital moderna. Evitá elementos actuales, ropa contemporánea, teléfonos celulares, tecnología moderna o efectos artificiales. Mantené un aspecto natural, realista y fotográfico.”
Para obtener resultados diferentes, también se puede modificar una parte del pedido y elegir una escena concreta: una foto familiar de los años 80, una portada de revista, una sesión de moda, una fotografía escolar o un retrato típico de un álbum familiar.
El boom de las fotos de los 80 con IA: nostalgia y viralidad en redes
Un análisis sobre el impacto visual, la velocidad del interés de los usuarios en Argentina y los secretos detrás del trend retro.
¿Por qué se volvió viral el desafío?
Cómo sumarse al trend paso a paso
Detalles que definen el look de los años 80
Por qué este trend genera tanta curiosidad
La nostalgia es uno de los elementos centrales. Durante los últimos años, la estética de décadas anteriores volvió a ocupar un lugar importante en la música, la moda, las series, el cine y las redes sociales.
Sin embargo, este fenómeno introduce una diferencia: ya no se trata solamente de mirar imágenes antiguas.
Ahora cada usuario puede verse a sí mismo dentro de ese pasado imaginado.
Ahí aparece una de las claves de la viralidad. La tendencia no propone únicamente consumir contenido, sino producirlo. Cada persona puede subir su propia versión, compararla con la fotografía original y desafiar a amigos o familiares a hacer lo mismo.
El resultado también tiene un fuerte componente emocional. Una fotografía puede recordar una época familiar, imitar una portada de revista, recrear una sesión de fotos o simplemente jugar con una estética que volvió a ponerse de moda.
En las redes sociales, además, las imágenes tienen una ventaja: se entienden rápidamente. No hace falta explicar demasiado. Una fotografía actual junto a su versión ochentosa permite comprender el desafío en apenas unos segundos.
Por eso el formato resulta especialmente adecuado para plataformas donde los contenidos se comparten y reproducen rápidamente.
Qué muestra Google Trends sobre el fenómeno en Argentina
La evolución de las búsquedas ayuda a observar cómo una tendencia que comienza en redes puede trasladarse rápidamente al buscador.
Google Trends muestra que la consulta relacionada con hacer la foto de los 80 en Instagram tuvo un incremento del 500% en Argentina y superó las 2.000 búsquedas en el período analizado. El indicador aparece dentro de las tendencias de las últimas 24 horas y señala que el pico ya pasó, aunque eso no significa necesariamente que el interés haya desaparecido por completo.
La plataforma aclara además que una tendencia puede agrupar distintas consultas relacionadas. En este caso, alrededor del fenómeno aparecen búsquedas como “fotos 80s” y “prompt para foto de los 80”, entre otras variantes.
Esto es importante porque una misma persona puede realizar varias búsquedas para llegar al mismo objetivo: primero puede preguntarse cómo se llama el trend, después buscar ejemplos y finalmente intentar encontrar el texto que debe utilizar para generar su propia imagen.
Es decir, el interés no se concentra solamente en la fotografía terminada. También existe curiosidad por cómo se consigue el resultado.
Cómo sumarse al trend paso a paso
Para participar, el procedimiento es relativamente sencillo.
Primero hay que elegir una fotografía en la que el rostro se vea con claridad. Una imagen de buena calidad suele facilitar que la herramienta pueda identificar los rasgos de la persona.
Después se debe utilizar una herramienta de generación o edición de imágenes basada en inteligencia artificial que permita trabajar a partir de una fotografía de referencia.
El siguiente paso consiste en indicarle qué transformación se busca. En lugar de pedir solamente “haceme una foto de los años 80”, se puede describir con mayor precisión la escena: una fotografía de estudio inspirada en la década de 1980, vestimenta característica de la época, peinado acorde, iluminación de retrato y estética fotográfica analógica.
Cuanto más específica sea la indicación sobre el resultado buscado, mayor será el control sobre algunos elementos de la imagen.
También es posible pedir una escena determinada: una fotografía familiar, un retrato de revista, una sesión de moda o una imagen con estética de álbum antiguo.
Los medios que explicaron el desafío coinciden en que la transformación se realiza a partir de una fotografía y una indicación escrita que orienta a la inteligencia artificial sobre el estilo que debe recrear.
El detalle que puede hacer que una imagen parezca realmente de los 80
Una de las diferencias entre una imagen genérica y una recreación convincente está en los detalles.
No alcanza con cambiar la ropa. Para que una fotografía transmita realmente una estética ochentosa, también intervienen la iluminación, los colores, el tipo de encuadre, el peinado, el maquillaje y hasta las imperfecciones propias de las fotografías de aquella época.
Por eso, algunas de las imágenes que circulan en redes buscan deliberadamente una apariencia menos perfecta: grano fotográfico, colores ligeramente apagados, textura de película y pequeñas imperfecciones.
La intención es evitar que el resultado parezca simplemente una imagen digital actual con ropa antigua.
El efecto buscado es otro: que alguien pueda mirar la fotografía y preguntarse durante un instante si realmente fue tomada hace 40 años.