Memorias de Santa Fe

Un muerto y 13 heridos: el trágico saldo del derrumbe de un edificio céntrico que paralizó a la ciudad

El 8 de julio de 1976 sucumbió una propiedad ubicada en calle Tucumán al 2400, donde funcionaba la Caja de Créditos Garay Cooperativa. La crónica y las fotos del desastre.