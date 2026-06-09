En el fútbol abundan las cábalas, los rituales y las supersticiones. Algunas nacen dentro de los vestuarios y otras surgen a partir de coincidencias que captan la atención de los hinchas.
Qué es la maldición de Mick Jagger y por qué preocupa a los hinchas del fútbol
La fama del líder de los Rolling Stones trascendió la música y llegó al fútbol. Durante varios torneos internacionales, los equipos que recibieron públicamente su apoyo terminaron eliminados, alimentando una de las supersticiones más conocidas del deporte.
Entre estas últimas sobresale una historia que desde hace más de una década acompaña a los grandes torneos internacionales: la denominada "maldición de Mick Jagger".
El cantante británico, líder de los Rolling Stones y reconocido aficionado al fútbol, quedó involuntariamente asociado a una serie de derrotas de selecciones y equipos a los que manifestó públicamente su apoyo antes de partidos decisivos.
La leyenda se consolidó especialmente durante las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cuando una llamativa sucesión de resultados adversos para los equipos respaldados por el músico alimentó comentarios, memes y especulaciones entre los fanáticos del deporte.
Cómo nació la llamada "maldición"
El fenómeno comenzó a tomar notoriedad durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel torneo, Mick Jagger expresó públicamente su simpatía por distintas selecciones a medida que avanzaba la competencia. Sin embargo, varios de esos equipos terminaron eliminados poco después de recibir su respaldo.
Entre los casos más recordados figura el de Estados Unidos, selección a la que apoyó durante el certamen y que quedó fuera de competencia en los octavos de final. Algo similar ocurrió con Inglaterra, país natal del artista, que sufrió una contundente eliminación ante Alemania.
Con el paso de los partidos, los aficionados comenzaron a notar una aparente tendencia: cada vez que Jagger aparecía alentando a un equipo o expresaba su favoritismo, el resultado terminaba siendo desfavorable. Lo que inicialmente parecía una simple coincidencia comenzó a transformarse en una historia repetida por medios deportivos y seguidores de distintas partes del mundo.
La situación alcanzó una dimensión mucho mayor durante el Mundial de Brasil 2014. En ese torneo, la presencia del cantante en las tribunas y sus declaraciones previas a los encuentros quedaron bajo la lupa de los hinchas, que seguían con atención a qué selección decidiría apoyar.
La secuencia fue llamativa. Jagger manifestó su simpatía por Inglaterra, Italia, Portugal y Estados Unidos, selecciones que quedaron eliminadas en distintas instancias de la competencia. A medida que se acumulaban los resultados, las redes sociales se llenaban de bromas y comentarios sobre una supuesta influencia negativa del músico en el destino futbolístico de los equipos.
El episodio que marcó la leyenda
El momento más recordado ocurrió en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Antes del encuentro entre Brasil y Alemania, Jagger expresó públicamente su deseo de que el conjunto anfitrión avanzara a la final. Horas después se produjo uno de los resultados más impactantes de la historia de los Mundiales: la goleada alemana por 7 a 1 sobre la selección brasileña.
La magnitud de aquella derrota terminó de instalar la idea de la "maldición". Las redes sociales multiplicaron los mensajes irónicos y numerosos medios internacionales retomaron la historia, convirtiéndola en un fenómeno global que trascendió el ámbito estrictamente deportivo.
Incluso figuras del fútbol se sumaron a las bromas. Durante esos años, varios jugadores y entrenadores hicieron referencias humorísticas al tema en conferencias de prensa y entrevistas. Algunos hinchas llegaron a pedir, en tono jocoso, que Jagger apoyara al rival de su selección antes de partidos importantes.
La leyenda continuó alimentándose en torneos posteriores. Cada vez que el cantante aparecía en un estadio o expresaba públicamente su preferencia por un equipo, las redes sociales recordaban los antecedentes y reactivaban las especulaciones. Aunque hubo ocasiones en las que sus pronósticos resultaron acertados, la historia ya había adquirido vida propia.
Con el tiempo, el propio Jagger tomó el asunto con humor. En distintas oportunidades respondió a los comentarios de los aficionados y reconoció que seguía el fútbol con pasión, aunque sin atribuirse ninguna influencia sobre los resultados.
Más allá de las coincidencias estadísticas, especialistas en comportamiento deportivo señalan que este tipo de relatos forman parte de la cultura popular que rodea al fútbol. Las supersticiones ayudan a construir narrativas que generan identificación entre los aficionados y aportan elementos de entretenimiento a los grandes acontecimientos deportivos.
La llamada "maldición de Mick Jagger" es uno de esos casos. Nacida de una serie de coincidencias durante dos Copas del Mundo, logró mantenerse vigente durante años y convertirse en una de las historias más curiosas vinculadas al deporte.
Aunque no existe evidencia que respalde la existencia de una influencia real sobre los resultados, la leyenda sigue reapareciendo cada vez que el músico británico decide hacer pública su preferencia por algún equipo.
En un deporte donde la pasión convive con las cábalas, la historia del cantante de los Rolling Stones ocupa un lugar singular. No por lo que ocurre dentro de la cancha, sino por la capacidad que tienen ciertas coincidencias para transformarse en parte del folclore futbolero mundial.