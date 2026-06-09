Curiosidades del deporte

Qué es la maldición de Mick Jagger y por qué preocupa a los hinchas del fútbol

La fama del líder de los Rolling Stones trascendió la música y llegó al fútbol. Durante varios torneos internacionales, los equipos que recibieron públicamente su apoyo terminaron eliminados, alimentando una de las supersticiones más conocidas del deporte.