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Murió Ramiro Agulla, el publicista creador de "La llama que llama"

El prestigioso creativo, cofundador de la histórica agencia Agulla & Baccetti, falleció este miércoles. Fue el cerebro detrás de los mayores hitos comerciales y de las campañas políticas más recordadas del país.

Murió el reconocido publicista Ramiro Agulla. Foto: NA.Murió el reconocido publicista Ramiro Agulla. Foto: NA.
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El publicista Ramiro Agulla, referente de la industria publicitaria argentina y creador de algunas de las campañas comerciales y políticas más recordadas de las últimas décadas, falleció este miércoles y hasta el momento no se informaron las causas de su muerte.

Agulla fue uno de los fundadores de la histórica agencia Agulla & Baccetti, junto a Carlos Baccetti, desde donde impulsó piezas que marcaron una época y trascendieron el ámbito publicitario para convertirse en fenómenos populares.

Tras conocerse la noticia, Baccetti lo despidió con un mensaje en redes sociales: "Un prócer que se fue un 9 de julio. Hasta eligió bien la fecha".

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Campañas publicitarias memorables

Entre las campañas más emblemáticas de su carrera se encuentran "La llama que llama", para Telecom; "Gueropa", para Renault Clio; además de trabajos para marcas como Coca-Cola, Quilmes, OCA, Banco Itaú e YPF.

En el ámbito político, su nombre quedó asociado a la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, cuando ideó el recordado spot "Dicen que soy aburrido", considerado una de las piezas más representativas del marketing político en la democracia argentina.

A lo largo de su trayectoria también asesoró a dirigentes como Carlos Menem, Francisco de Narváez, el ex presidente chileno Sebastián Piñera, el ex mandatario mexicano Vicente Fox y el senador estadounidense John McCain.

Consultado en distintas oportunidades sobre su trabajo con referentes políticos, Agulla solía remarcar: "Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery".

La Llama que Llama está de vuelta y en un formato renovado. Crédito: PersonalEntre las campañas más emblemáticas de su carrera se encuentran "La llama que llama".

Trayectoria y formación

Nacido en Río Gallegos y criado en la ciudad de Buenos Aires, estudió publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad y recibió numerosos reconocimientos por su aporte creativo, siendo considerado uno de los principales impulsores del prestigio internacional alcanzado por la publicidad argentina.

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