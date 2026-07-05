Libertad de expresión y entorno digital

Puccinelli: "El prestigio de un medio se construye cuando informa sin tergiversar los hechos"

El camarista Civil rosarino, Oscar Puccinelli, cerró en Santa Fe el ciclo de capacitación sobre las consecuencias jurídicas de los discursos de odio. En diálogo con El Litoral, advirtió sobre los desafíos que plantean la desinformación, la inteligencia artificial y las redes sociales, reclamó nuevas regulaciones para la provincia y reivindicó el papel del periodismo profesional frente a la proliferación de contenidos sin verificación.