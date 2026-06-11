Media sanción del Senado

Santa Fe libre de discursos de odio y discriminación

Hay leyes que dicen más que lo que ordenan o regulan. Una de tipo declarativo avanzó en la Cámara alta que usualmente dialoga y logra consensos, desde hace décadas. Exactamente lo que se busca cuidar. Un gesto de valor democrático como antídoto ante los insultos y divisiones en el país.