Una voz federal

Fiscales de todo el país difundieron un mensaje conjunto para visibilizar el compromiso de la Justicia con el ambiente

La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) presentó un video institucional en el marco del Día Mundial del Ambiente y busca destacar el papel de los Ministerios Públicos Fiscales en la protección de los recursos naturales y la defensa de los derechos colectivos.