“Una red para promover justicia, una red para promover vida”. Con esa consigna como mensaje central, la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) lanzó una campaña audiovisual con motivo del Día Mundial del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio.
Fiscales de todo el país difundieron un mensaje conjunto para visibilizar el compromiso de la Justicia con el ambiente
La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) presentó un video institucional en el marco del Día Mundial del Ambiente y busca destacar el papel de los Ministerios Públicos Fiscales en la protección de los recursos naturales y la defensa de los derechos colectivos.
La propuesta reúne en un video de 6 minutos y 41 segundos a 37 integrantes de la red provenientes de distintas provincias argentinas, quienes expresan de manera colectiva el compromiso de los Ministerios Públicos Fiscales con la protección ambiental.
La producción fue difundida a través de las redes sociales de la organización durante la Semana del Ambiente y constituye una de las acciones institucionales más importantes impulsadas por RAFA en los últimos años para acercar a la ciudadanía una problemática que ha ganado cada vez más espacio dentro de la agenda judicial.
A lo largo del material audiovisual, fiscales y funcionarios especializados aparecen desde sus respectivos lugares de trabajo, construyendo una secuencia que pone de relieve el carácter federal de la iniciativa. Cada intervención aporta una pieza a un mensaje común que concluye con el lema elegido por la entidad: “Una red para promover justicia, una red para promover vida”.
Un video para visibilizar
La campaña fue acompañada por un mensaje institucional difundido por la propia red. “Desde la Red Argentina de Fiscalías Ambientales nos unimos en una sola voz para reafirmar nuestro compromiso con la protección del ambiente desde el rol clave de los Ministerios Públicos Fiscales”, señala la publicación realizada el 5 de junio.
El texto agrega una invitación a la comunidad para colaborar con la difusión de la iniciativa: “Te invitamos a ver y compartir nuestro mensaje, construido de manera colectiva por asociadas y asociados de todo el país bajo un mismo lema: una red para promover justicia, una red para promover vida”.
Más allá de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el objetivo de la propuesta apunta a visibilizar una tarea que muchas veces permanece fuera de la atención pública.
Las fiscalías ambientales intervienen en investigaciones vinculadas con contaminación, incendios forestales, afectación de humedales, tráfico ilegal de animales no humanos, gestión irregular de residuos y otros hechos que pueden ocasionar daños a ecosistemas y recursos naturales.
En ese contexto, la pieza audiovisual procura mostrar que la protección ambiental también forma parte de la función judicial y que el trabajo de los Ministerios Públicos resulta fundamental para prevenir, investigar y perseguir conductas que afecten bienes colectivos.
Problemática en la agenda judicial
Durante los últimos años, las cuestiones ambientales adquirieron una relevancia creciente en los tribunales argentinos.
La expansión de conflictos relacionados con incendios, contaminación hídrica, desmontes, protección de áreas naturales y conservación de la biodiversidad generó una mayor intervención de organismos especializados y promovió la creación de espacios de articulación entre fiscales de distintas jurisdicciones.
En ese escenario surgió la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, un ámbito de cooperación que busca fortalecer capacidades técnicas, intercambiar experiencias y promover criterios comunes para el abordaje de investigaciones complejas vinculadas con el ambiente.
La participación de representantes de todo el país en una misma producción audiovisual refleja precisamente esa lógica de trabajo en red. Aunque los desafíos ambientales presentan características diferentes según las regiones, los integrantes de RAFA coinciden en que la protección del ambiente exige respuestas coordinadas y una mirada federal.
Justicia, ambiente y derechos colectivos
El mensaje difundido durante la Semana del Ambiente también procura instalar una reflexión sobre el vínculo entre la protección de los recursos naturales y la garantía de derechos fundamentales.
Desde esa perspectiva, la actuación de las fiscalías ambientales no se limita a la persecución de delitos. También implica contribuir a la prevención de daños, promover el acceso a la justicia de las comunidades afectadas y fortalecer mecanismos institucionales destinados a preservar bienes cuya protección trasciende los intereses individuales.
Por eso, el lema elegido para la campaña sintetiza una idea que atraviesa el trabajo de la red: la defensa del ambiente constituye una forma de proteger la calidad de vida de las personas y de las generaciones futuras.
Con la participación de 37 integrantes de distintas jurisdicciones y un mensaje construido de manera colectiva, la campaña impulsada por RAFA buscó aprovechar el Día Mundial del Ambiente para recordar que la preservación de los recursos naturales no es sólo una cuestión ecológica. También es un desafío jurídico, institucional y social en el que la Justicia tiene un papel cada vez más relevante.
¿Qué es la RAFA?
La Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA) es una asociación civil y red federal que nuclea a miembros de los Ministerios Públicos Fiscales de distintas provincias y de la Nación. Su objetivo es coordinar acciones, intercambiar información y brindar capacitación especializada para fortalecer la investigación y persecución de delitos ambientales en todo el país.
El origen de la red se remonta al 21 de septiembre de 2024, cuando se realizó un encuentro nacional en Villa La Angostura (Neuquén) y se emitió la primera declaración conjunta. Posteriormente, la red se consolidó y constituyó formalmente como Asociación Civil en mayo de 2025 en la ciudad de Santa Fe, sumando más de 30 miembros fundadores