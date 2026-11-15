Reconocimiento institucional

La Justicia santafesina despidió al defensor público Javier Casco

El fallecimiento del defensor público adjunto generó numerosas expresiones de condolencias de organismos judiciales, instituciones profesionales, académicas y funcionarios provinciales. Sus colegas de la Defensa Pública, fiscales y miembros del Poder Judicial le rindieron homenaje con un minuto de silencio en Tribunales.