El fallecimiento de Javier César Casco, defensor público adjunto del Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe, provocó una profunda conmoción en el ámbito judicial y político de la provincia.
La Justicia santafesina despidió al defensor público Javier Casco
El fallecimiento del defensor público adjunto generó numerosas expresiones de condolencias de organismos judiciales, instituciones profesionales, académicas y funcionarios provinciales. Sus colegas de la Defensa Pública, fiscales y miembros del Poder Judicial le rindieron homenaje con un minuto de silencio en Tribunales.
Tras conocerse la noticia de su inesperada muerte, el jueves 12 de noviembre, se multiplicaron los mensajes de despedida y acompañamiento a su familia, con expresiones de pesar que llegaron desde distintas instituciones y de quienes compartieron con él su trayectoria profesional.
La primera expresión institucional llegó desde el propio Ministerio Público de la Defensa, que manifestó su profundo pesar por la pérdida de quien definió como un "querido compañero" y destacó su compromiso con la Defensa Pública, su solvencia profesional y, especialmente, su calidad humana.
"Su inesperada partida deja un enorme vacío en quienes compartimos con él el camino de la Defensa Pública", expresó el organismo, que también hizo llegar sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros de trabajo.
En ese marco, mediante la Resolución Nº 339/2026, la defensora general de la provincia, Estrella Moreno Robinson, dispuso declarar duelo institucional durante el 13 de noviembre en el ámbito de la institución.
Reconocimiento de sus compañeros
Una de las despedidas más significativas llegó desde la Asociación de Defensores Públicos Penales del Centro Norte de Santa Fe, de la que Casco formaba parte y en la que se desempeñaba como secretario.
En un mensaje dirigido a sus compañeros, la entidad expresó su profundo dolor por la pérdida y destacó no solamente su dedicación a la Defensa Pública, sino también el tiempo y la responsabilidad que brindó al trabajo asociativo.
"Queremos destacar especialmente su labor como secretario de nuestra Asociación, el tiempo y la responsabilidad que brindó a este espacio y su permanente disposición para acompañar el trabajo colectivo", señalaron.
La despedida también recuperó los vínculos cotidianos construidos dentro de la institución: "Quienes compartimos con él el camino de la Defensa Pública guardaremos el recuerdo de su presencia, de los momentos compartidos y de su dedicación a una tarea que nos reúne y nos identifica".
Finalmente, sus compañeros —defensores y empleados del Ministerio Público de la Defensa— hicieron llegar su abrazo a familiares, amistades y afectos, y lo despidieron con "enorme tristeza".
Un minuto de silencio
El homenaje también tuvo una expresión colectiva y presencial. El viernes 13 de noviembre, a las 11, colegas de la Defensa Pública, fiscales e integrantes del Poder Judicial de Santa Fe se reunieron en el hall de Tribunales para realizar un minuto de silencio en memoria de Javier Casco.
El gesto reunió a representantes de distintos ámbitos del sistema judicial santafesino, que se acercaron para rendirle homenaje y expresar su acompañamiento ante una pérdida que generó una profunda conmoción entre quienes compartieron con él su tarea cotidiana.
Adhesiones de otras instituciones
La despedida también llegó desde la Asociación de Defensores Penales de la Segunda Circunscripción, que expresó su profundo dolor por el fallecimiento del defensor público. En su mensaje, la entidad destacó su compromiso, dedicación y calidad humana, y señaló que había dejado una huella entre quienes compartieron con él su camino profesional.
"En este difícil momento, acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros, defensores y empleados, haciéndoles llegar nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias", manifestó la asociación, que se sumó así a las expresiones de pesar de sus colegas de toda la provincia.
También se pronunció el Colegio de Abogados de Santa Fe (CASF), que recordó a Casco como defensor público y exmatriculado de la institución. "Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento", expresó el Colegio en un comunicado difundido a través de sus canales institucionales.
Desde la Justicia y el Gobierno
Las muestras de afecto trascendieron el ámbito de la Defensa Pública. Desde el Ministerio Público de la Acusación, fiscales, funcionarios e integrantes de la Fiscalía Regional Nº 1 participaron con pesar el fallecimiento y acompañaron a sus familiares en este momento de dolor.
También se sumó el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la Primera Circunscripción Judicial, que lamentó la pérdida irreparable.
Por su parte, la Asociación de Fiscales de Santa Fe recordó la labor compartida con Casco en el ejercicio de la función judicial, su compromiso con el trabajo y los derechos humanos, así como su participación en cuestiones vinculadas con la carrera de los defensores públicos desde la asociación.
Otro de los mensajes llegó desde la Fiscalía de Estado. Su titular, Domingo Rondina, junto con los fiscales adjuntos y el personal del organismo, lo despidieron como un excompañero de trabajo. Recordaron que su paso por esa dependencia dejó "el cálido recuerdo de un compañero afectuoso y comprometido con su labor".
El ámbito legislativo provincial también expresó su pesar. El presidente provisional de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, junto con los senadores provinciales, hizo llegar sus condolencias por la muerte de Casco, a quien identificaron como defensor público adjunto de la Primera Circunscripción Judicial.
La Cámara de Senadores difundió, además, un mensaje institucional de despedida. En la misma línea se expresaron sus autoridades administrativas y legislativas.
Compañeros y comunidad académica
Por su parte, la Universidad Católica de Santa Fe comunicó el fallecimiento de Casco y recordó su labor como docente de Derecho Internacional Público en la Licenciatura en Relaciones Internacionales. La institución acompañó a sus familiares y amigos con un mensaje de oración por su eterno descanso.
Más allá de los comunicados oficiales, las participaciones fúnebres reflejaron el vínculo personal que Casco había construido con quienes compartieron su vida cotidiana y su actividad profesional.
Entre los mensajes de afecto, el camarista penal y ex defensor público, Mario Javier Guedes, lo recordó como un "viajero incansable" y lo despidió con un sentido "descansa en paz, querido Javi", al tiempo que acompañaron a su familia y a la comunidad de la Defensa Pública.
Sus hermanos, María de los Ángeles y Sebastián Martín Casco, junto con sus sobrinos y demás familiares, también le dedicaron una despedida íntima, en la que eligieron recordar "esa sonrisa que siempre nos brindaste".
Así, entre reconocimientos institucionales, recuerdos profesionales y mensajes cargados de afecto, la muerte de Javier Casco reunió en una misma despedida a integrantes de distintos ámbitos de la Justicia, funcionarios públicos, docentes, compañeros y familiares.
Una pérdida que dejó su huella tanto en la institución a la que pertenecía como en las personas que lo conocieron y compartieron con él su recorrido.