Jornada interinstitucional en la UNL

Frente a la cultura del castigo, Santa Fe debate otra forma de hacer justicia

La defensora general, Estrella Moreno Robinson, planteó el desafío de incorporar la Justicia Restaurativa como un derecho humano y comprometió al Ministerio Público a impulsar su implementación. La apertura reunió a las principales autoridades de los organismos organizadores, que coincidieron en la necesidad de reconstruir los vínculos sociales y ampliar las respuestas frente a los conflictos.