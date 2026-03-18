El Sándwich de Milanesa está de fiesta: por qué el 18 de marzo es una fecha sagrada en el calendario nacional
Se celebra una efeméride que nació en el corazón de Tucumán pero que se extendió por toda la Argentina. La historia detrás de "Chacho", el hombre que convirtió un simple emparedado en un emblema cultural.
La elección de esta fecha no es aleatoria. El 18 de marzo se conmemora el fallecimiento de José Norberto "Chacho" Leguizamón, quien partió en 2010.
Más allá de su composición técnica —carne rebozada y pan—, el sándwich de milanesa representa un auténtico patrimonio cultural y emocional para la sociedad argentina. Este miércoles 18 de marzo, los establecimientos gastronómicos de todo el territorio nacional se pliegan a una celebración que, si bien encuentra su epicentro histórico en la provincia de Tucumán, resuena hoy con vigor federal en cada rincón del país donde se honra esta tradición culinaria.
Para el argentino, y especialmente para el santafesino que sabe valorar una buena "milanga" a la salida del trabajo o en la reunión con amigos, el sándwich de milanesa es un patrimonio emocional.
El origen: un homenaje a "Chacho" Leguizamón
La elección de esta fecha no es aleatoria. El 18 de marzo se conmemora el fallecimiento de José Norberto "Chacho" Leguizamón, quien partió en 2010. Chacho no fue un cocinero más; fue el alma mater de una de las sandwicherías más emblemáticas de Tucumán. Desde su modesta cabina de lata en 1973, logró elevar el sándwich de milanesa a la categoría de culto, atrayendo a locales y turistas por igual.
En 2013, los tucumanos impulsaron la iniciativa de declarar este día en su honor. Aunque comenzó como un movimiento regional, la pasión argentina por este plato hizo que la fecha se instalara definitivamente en el calendario gastronómico nacional, complementando al "Día de la Milanesa" que se celebra cada 3 de mayo.
Celebrar el Día del Sándwich de Milanesa es, en definitiva, celebrar nuestra identidad.
El ADN del auténtico sándwich tucumano
¿Qué diferencia al sándwich tucumano del que podemos comer en la Costanera santafesina? Los expertos coinciden en que el secreto reside en el equilibrio. Según los maestros sangucheros, la receta tradicional exige:
El pan: debe ser el "pan sanguchero", una mezcla de pan francés y de Viena, con una miga suave y una corteza apenas crocante.
La milanesa: filetes de nalga o peceto, golpeados hasta quedar finos, rebozados y fritos en el momento. La clave es el "escalonado": varias milanesas apiladas dentro del pan.
Los complementos: lechuga cortada bien fina (casi como hilos) y rodajas de tomate.
El toque final: la mayonesa casera y, para los más valientes, el ají picante que nunca falta en las mesas del norte.
Un fenómeno que cruza fronteras
En Santa Fe, la tradición del sándwich de milanesa también pisa fuerte. Ya sea en los clásicos carritos, en los bares de barrio o en las nuevas propuestas gourmet, el "sánguche" sigue siendo la opción predilecta por su nobleza y saciedad. En un contexto donde la gastronomía busca constantemente innovar, volver a lo básico —un buen pan, una carne bien condimentada y vegetales frescos— es, para muchos, la verdadera "verdad de la milanesa".
Celebrar el Día del Sándwich de Milanesa es, en definitiva, celebrar nuestra identidad. Es rendir tributo a esos laburantes como Chacho que, detrás de un mostrador, lograron unir a un pueblo bajo un mismo sabor. Hoy, en casa o en el bar favorito, la excusa es perfecta: una milanesa, un buen pan y el orgullo de compartir una tradición bien nuestra.