La receta del mejor del país...

El Sándwich de Milanesa está de fiesta: por qué el 18 de marzo es una fecha sagrada en el calendario nacional

Se celebra una efeméride que nació en el corazón de Tucumán pero que se extendió por toda la Argentina. La historia detrás de "Chacho", el hombre que convirtió un simple emparedado en un emblema cultural.