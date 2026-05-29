En una localidad santafesina

Amenazas en escuelas: ya se tramitan 39 expedientes y se concretó el primer pago voluntario

El Ministerio de Seguridad provincial confirmó que ya se abonó una de las intimaciones económicas por falsas amenazas en establecimientos educativos. El número de casos bajó de 90 por día -el pico máximo- a cero en las últimas jornadas.