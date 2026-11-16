El calendario de noviembre tendrá un nuevo fin de semana largo en Argentina. Aunque el Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, en 2026 el feriado se trasladará al lunes 23, por lo que el descanso se extenderá durante el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23.
20 de noviembre: qué pasó en Vuelta de Obligado y por qué el feriado será el lunes 23
El combate naval librado en San Pedro dejó una huella clave en la identidad argentina, al transformar un revés militar en un emblema de la soberanía nacional.
La fecha recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, un episodio ocurrido en 1845 que tuvo como escenario al río Paraná y enfrentó a las fuerzas de la Confederación Argentina con una flota de Gran Bretaña y Francia.
Detrás de ese día de descanso hay una historia de resistencia, desigualdad militar y defensa del territorio. En las barrancas de un recodo del Paraná, soldados y milicianos argentinos intentaron detener el avance de dos de las principales potencias mundiales de aquella época.
Tres gruesas cadenas tendidas de costa a costa, baterías de cañones y una estrategia defensiva marcaron un combate que, pese a terminar con la derrota militar argentina, se transformó en un símbolo de la soberanía nacional.
Por qué el feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 23
El 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional, una fecha establecida para recordar el combate de la Vuelta de Obligado, ocurrido en 1845.
En 2026, el 20 de noviembre cae viernes. Como se trata de uno de los feriados nacionales trasladables contemplados en la Ley 27.399, corresponde pasarlo al lunes siguiente. De esta manera, el descanso se cumplirá el 23 de noviembre y dará lugar a un fin de semana largo de tres días.
La conmemoración tiene su origen en la Ley 20.770, sancionada en 1974, que instituyó el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Posteriormente, la Ley 27.399 incorporó esta fecha al régimen de feriados nacionales trasladables.
De esta manera, aunque el feriado se disfrute el lunes 23, el acontecimiento histórico que le da origen ocurrió el 20 de noviembre de 1845.
Qué pasó en la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845
Para comprender la importancia de aquella jornada es necesario volver a mediados del siglo XIX, cuando la Confederación Argentina atravesaba fuertes conflictos políticos internos y tensiones con las principales potencias europeas.
Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires y tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. Gran Bretaña y Francia buscaban ampliar sus posibilidades comerciales y obtener la libre navegación de los ríos interiores, especialmente del Paraná.
La vía fluvial tenía un valor estratégico. Permitía conectar los puertos del litoral con otras regiones y avanzar hacia el norte, en dirección a Paraguay. Para las potencias europeas, controlar esa ruta comercial significaba ampliar sus mercados y establecer intercambios sin depender de las decisiones de las autoridades de Buenos Aires.
En noviembre de 1845, una escuadra anglo-francesa comenzó a remontar el Paraná acompañada por embarcaciones mercantes. Frente a ese avance, las fuerzas de la Confederación organizaron una defensa en un lugar estratégico: la Vuelta de Obligado, cerca de la actual localidad bonaerense de San Pedro.
La operación quedó bajo el mando del general Lucio Norberto Mansilla, quien eligió aprovechar las características naturales del río para dificultar el paso de los barcos extranjeros.
Las cadenas que atravesaron el río Paraná
La Vuelta de Obligado era un recodo pronunciado donde el río se angostaba, una condición que ofrecía una oportunidad para intentar frenar a la flota invasora.
La estrategia de Mansilla incluyó una imagen que quedó grabada en la historia argentina: tres gruesas cadenas tendidas de costa a costa y sostenidas sobre 24 lanchones. El objetivo era bloquear la navegación y retrasar el avance de las embarcaciones.
En las barrancas se instalaron cuatro baterías de artillería con 30 cañones. Las fuerzas defensoras también contaron con la participación de milicianos y distintos sectores de la población que colaboraron en la resistencia.
El enfrentamiento comenzó el 20 de noviembre de 1845. La flota anglo-francesa atacó las posiciones argentinas con un armamento de mayor alcance y capacidad de fuego. Las fuerzas de la Confederación respondieron desde la costa, pero la diferencia tecnológica y militar terminó inclinando el resultado.
Los barcos extranjeros consiguieron cortar las cadenas y atravesar la línea defensiva. El combate dejó numerosas víctimas entre los defensores argentinos.
La Vuelta de Obligado no terminó, por lo tanto, con una victoria militar de la Confederación. Sin embargo, la resistencia ocasionó daños en las embarcaciones invasoras y dificultó el avance de la expedición por el Paraná.
Por qué el río Paraná era estratégico para Argentina
La importancia de la batalla no puede entenderse sin considerar el valor que tenía el Paraná en aquella época.
Los ríos constituían vías fundamentales para transportar productos, conectar poblaciones y desarrollar el comercio. El Paraná permitía comunicar los puertos del litoral con el interior y ofrecía una ruta hacia Paraguay.
La discusión entre la Confederación Argentina y las potencias europeas no se limitaba a una cuestión comercial. También involucraba quién tenía autoridad para regular la navegación de los ríos interiores y establecer las condiciones para que embarcaciones extranjeras pudieran utilizarlos.
Gran Bretaña y Francia pretendían ampliar su influencia económica y comercial en la región. Para el gobierno de Rosas, permitir la navegación extranjera sin reconocer la autoridad de la Confederación implicaba ceder capacidad de decisión sobre una vía estratégica del territorio.
La resistencia tampoco terminó en Obligado. Durante el recorrido de regreso de la expedición, las fuerzas argentinas volvieron a enfrentar a los barcos extranjeros en distintos puntos del litoral. Uno de esos episodios fue el combate de la Angostura del Quebracho, ocurrido el 4 de junio de 1846, en territorio santafesino.
Después de años de enfrentamientos y negociaciones diplomáticas, se firmaron los tratados Arana-Southern, en 1849, y Arana-Lepredour, en 1850. Esos acuerdos pusieron fin a los conflictos con Gran Bretaña y Francia y reconocieron los derechos argentinos sobre la navegación de los ríos interiores.
Cómo una derrota militar se convirtió en un símbolo nacional
La batalla de la Vuelta de Obligado tuvo un resultado militar desfavorable para las fuerzas argentinas. La escuadra anglo-francesa consiguió atravesar las defensas y continuar su recorrido por el Paraná. Sin embargo, el episodio adquirió una dimensión histórica que trascendió el resultado del combate.
La resistencia quedó asociada a la defensa de la autonomía política, territorial y económica de la Confederación frente a las pretensiones de dos potencias extranjeras.
En 1974, mediante la Ley 20.770, se estableció el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Desde entonces, la fecha recuerda a quienes participaron de aquella defensa y permite reflexionar sobre la importancia de decidir sobre los propios recursos, territorios y vías de comunicación.
Cada noviembre, la imagen de las cadenas atravesando el Paraná vuelve a representar aquella jornada. No porque hayan conseguido detener definitivamente a los barcos, sino porque simbolizan la decisión de defender la soberanía incluso frente a fuerzas militares superiores.
Por eso, el lunes 23 de noviembre de 2026 será mucho más que una jornada de descanso. Detrás del fin de semana largo está una historia que tuvo al río Paraná como protagonista y que dejó una huella profunda en la construcción de la identidad nacional.